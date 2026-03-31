Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Дожди с мокрым снегом накроют Львовщину: когда погода резко ухудшится

Руслана Заклинская
31 марта 2026, 14:44
Циклон над Полесьем принесёт похолодание и осадки.
Прогноз погоды на Львовщине на 1 апреля / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какая будет погода на Львовщине 1 апреля

  • Какая будет температура воздуха днём и ночью

    видео дня

  • Ожидаются ли дождь и снег

В среду, 1 апреля, погоду во Львовской области будет определять тыловая часть циклона, развернувшегося над Полесьем, и прохождение активных атмосферных фронтов. День будет прохладным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории Львовской области будет облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, ночью и утром ожидается дождь с мокрым снегом, а днем будет идти небольшой дождь.

Температура воздуха в области в ночное время будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 3-8° тепла.

В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог возможна гололедица, поэтому водителей призывают быть крайне внимательными. Ветер будет преимущественно северо-западного направления, со скоростью 9-14 м/с.

Погода во Львове 1 апреля

Во Львове среда также будет облачной и влажной. Температура воздуха ночью составит 0-2° тепла, а днем воздух прогреется лишь до 5-7° тепла.

Погода на Львовщине на неделю
Погода на Львовщине на неделю / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Погода в Украине - последние новости

Напомним, апрель в Украине начнется с тепла и дождей. 1 апреля в большинстве регионов температура днем поднимется до +12…+17°С, пройдут дожди, кроме Крыма.

Также 31 марта в Киеве и Киевской области прогнозируют облачную погоду с дождем. Температура днем составит 11–16° (в столице 13–15°).

Как сообщал Главред, в Днепре в начале апреля ожидается облачная погода без существенных осадков. 1 апреля столбики термометров поднимутся до +14°C днем.

О источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода новости Львова Львовщина Львовская область прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра погода Львов
Ещё
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять