Дожди с мокрым снегом накроют Львовщину: когда погода резко ухудшится

В среду, 1 апреля, погоду во Львовской области будет определять тыловая часть циклона, развернувшегося над Полесьем, и прохождение активных атмосферных фронтов. День будет прохладным. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
На территории Львовской области будет облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, ночью и утром ожидается дождь с мокрым снегом, а днем будет идти небольшой дождь.
Температура воздуха в области в ночное время будет колебаться от 1° мороза до 4° тепла. Днем столбики термометров поднимутся до 3-8° тепла.
В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог возможна гололедица, поэтому водителей призывают быть крайне внимательными. Ветер будет преимущественно северо-западного направления, со скоростью 9-14 м/с.
Погода во Львове 1 апреля
Во Львове среда также будет облачной и влажной. Температура воздуха ночью составит 0-2° тепла, а днем воздух прогреется лишь до 5-7° тепла.
Напомним, апрель в Украине начнется с тепла и дождей. 1 апреля в большинстве регионов температура днем поднимется до +12…+17°С, пройдут дожди, кроме Крыма.
Также 31 марта в Киеве и Киевской области прогнозируют облачную погоду с дождем. Температура днем составит 11–16° (в столице 13–15°).
Как сообщал Главред, в Днепре в начале апреля ожидается облачная погода без существенных осадков. 1 апреля столбики термометров поднимутся до +14°C днем.
Читайте также:
- На Ровенщине будут лить дожди: синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды
- Погода на Житомирщине резко изменится после дождей: когда ждать потепления
- Погода резко изменится: когда и где пройдут дожди с грозами, назван регион
О источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии - государственное учреждение, которое осуществляет наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также предоставляет информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
