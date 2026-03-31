"Прекрасный принц Апрель": День смеха стартует с тепла и дождей

Виталий Кирсанов
31 марта 2026, 12:29
1 апреля дожди пройдут почти по всей стране под влиянием южного циклона.
Апрель в Украине начнется с долгожданного весеннего тепла и обильных дождей. Соответствующий прогноз на среду, 1 апреля, опубликовала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в большинстве областей столбики термометров уверенно поползут вверх, достигнув отметок от +12 до +17 градусов. Дожди пройдут почти по всей стране под влиянием южного циклона, обойдя стороной лишь Крым.

Эксперт отметила, что такие осадки сейчас крайне необходимы для природы.

"Прекрасный принц Апрель придет к нам с приятным комфортным теплом… и с такими нужными классными дождями, которые приглашают на сцену дебютантов - зеленые листочки", - написала Диденко.

Однако настоящий "островок прохлады" образуется на западе Украины. Там температура воздуха днем не поднимется выше +6…+12 градусов, а в Карпатах будет еще холоднее.

Что касается столицы, то киевлянам 1 апреля стоит захватить зонтики: ожидается периодический дождь, но будет тепло - до +15 градусов.

Также синоптик дала предварительный прогноз на Вербное воскресенье. По ее данным, праздник порадует украинцев теплом, а дожди возможны только в южных регионах.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Как сообщает Укргидрометцентр, после довольно сухого и солнечного марта синоптическая ситуация в Украине претерпит изменения. Вместо антициклональной погоды наступит пасмурная и дождливая.

"31 марта – 2 апреля в Украине синоптическая ситуация изменится: нестабильную погоду будет обусловливать циклон и связанные с ним атмосферные фронты", – говорят синоптики.

В течение 31 марта и 1 апреля в большинстве областей ожидаются умеренные дожди, в Карпатах – с мокрым снегом. 2 апреля дожди будут небольшими.

Давление и температура будут колебаться. Относительно теплый воздух с юга постепенно сменится прохладным с северных направлений, что наиболее ощутимо будет в западных областях.

Температура ночью ожидается в пределах +3°...+10°, днем будет до +11°...+19°, а вот в западных областях термометры покажут лишь +5°...+10°.

Как ранее сообщал Главред, 31 марта погоду во Львовской области будут формировать атмосферные фронты циклона, охватившего территорию Украины. Последний день месяца ожидается облачным и прохладным, сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Кроме того, погода в Украине в марте 2026 года отличилась аномально теплой и рекордно сухой погодой, что повлияло на состояние почвенной влаги. В конце месяца атмосферные процессы начали меняться, формируя неустойчивые условия с дождями, возможными грозами и постепенным переходом к более теплому и активному апрелю. Об этом сообщил начальник черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

