Погода на Житомирщине резко изменится после дождей: когда ожидать потепления

Температура в регионе в течение рабочей недели будет колебаться от 2° в самые прохладные ночи до 17° тепла днём.

Какая погода ожидается в Житомирской области в первые дни апреля / Коллаж: Главред, фото: flickr, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какая будет погода в Житомире в начале апреля

Прогноз погоды в Житомирской области на неделю

В Житомирской области в начале апреля установится весенняя переменчивая, но в целом теплая погода. По данным областного гидрометцентра, с 31 марта по 3 апреля температура будет колебаться от 2° в самые прохладные ночи до 17° тепла днем, а самыми дождливыми станут вторник и среда. Об этом пишет сайт Житомир.Info.

Начало недели встретит жителей области полной облачностью. Во вторник, 31 марта, ночью ожидается умеренный дождь, который днем ослабнет до небольшого. В Житомире температура ночью будет держаться на уровне 6–8°, днем поднимется до 11–13°. По области будет похожая картина: 5–10° тепла ночью и 9–14° днем. Ветер северо-восточный, умеренный.

В среду, 1 апреля, облачность сохранится, а дожди будут продолжаться — местами они могут быть умеренными. Температурный фон останется стабильным: 5–10° тепла ночью и 9–14° днем. Ветер изменит направление на северо-западное.

Начиная с четверга, погода начнет выравниваться. 2 апреля небо частично прояснится, а существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ночные температуры снизятся до 3–8°, зато днем воздух прогреется до 12–17°. Ветер останется северо-западным.

В пятницу, 3 апреля, осадков также не ожидается. Ночь будет самой прохладной за неделю — 2–7° тепла, однако днем сохранятся комфортные 12–17°, что станет приятным завершением первой рабочей недели в апреле.

Как сообщал Главред, в воскресенье в Тернопольской области, с приближением атмосферных фронтов, прогнозируются небольшие дожди и несколько более низкий дневной максимум температуры воздуха.

В Ровенской области 29 марта ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями. По данным синоптиков, местами возможен небольшой кратковременный дождь.

Также синоптики заявили, что 29 марта теплее всего будет в Николаевской и Херсонской областях. Там температура воздуха поднимется до +10...+19 градусов. Самая низкая температура будет в Сумской и Черниговской областях.

Об источнике: Zhitomir.info Zhitomir.info — это региональный новостной портал, освещающий события в Житомире и Житомирской области. Сайт публикует последние новости региона и Украины, аналитику, интервью, материалы о культуре, спорте, экономике и общественной жизни. Помимо текстовых материалов, портал предлагает фото- и видеорепортажи. Ресурс принадлежит ООО "Информационное агентство Житомир Инфо" и является одним из популярных источников локальной информации для жителей области.

