От +20 до штормового ветра с дождем: на Тернопольщине резко изменится погода

Мария Николишин
27 марта 2026, 19:51
Скоро температура в Тернопольской области начнёт понижаться.
Прогноз погоды в Тернопольской области на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Тернополе на выходных
  • Когда прогнозируется сильный ветер

На выходных, 28 и 29 марта, погоду в Тернопольской области будет определять влияние южного циклона и влажная средиземноморско-черноморская воздушная масса. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

По словам синоптиков, в субботу ожидается теплая погода без существенных осадков. В то же время в воскресенье, с приближением атмосферных фронтов, прогнозируются небольшие дожди и несколько более низкий дневной максимум температуры воздуха.

Температура воздуха в Тернополе / фото: facebook.com/MeteoTernopil

Погода в Тернополе 28 марта

В субботу в Тернопольской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ожидается северо-восточный ветер, 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +4 до +9 градусов, днем прогнозируется +15…+20 градусов.

В городе Тернополь температура ночью будет в пределах +6…+8 градусов, а днем поднимется до +17…+19 градусов.

Погода в Тернополе 29 марта

В воскресенье в Тернопольской области также будет облачно с прояснениями, но прогнозируются небольшие дожди.

Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, днем местами порывы могут достигать 15 – 20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +4…+9 градусов, а днем +10…+15 градусов.

Погода в Тернополе / фото: meteoprog

Об источнике: Тернопольский областной центр по гидрометеорологии

Тернопольский областной центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, обеспечивающее гидрометеорологическое обслуживание, прогноз погоды и мониторинг окружающей среды в Тернопольской области. Центр осуществляет наблюдение за погодой, уровнем воды и экологическим состоянием.

