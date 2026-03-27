Львовщину разогреет до +18, а потом зарядят дожди: когда погода резко испортится

В субботу, 28 марта, погоду на Львовщине будет определять теплый сектор циклонической депрессии с центрами над Балканами. Выходные начнутся с умеренно теплой, но облачной погоды. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
На территории Львовской области будет преобладать облачная погода с прояснениями. По прогнозу синоптиков, ночью существенных осадков не ожидается, но днем возможен небольшой дождь. Также в ночные и утренние часы возможен слабый туман.
Температура воздуха в области в ночное время будет колебаться от 1 до 6° тепла. Днем воздух прогреется до приятных 13-18° тепла.
Ветер будет преобладать северо-восточного направления, умеренный, со скоростью 7-12 м/с.
Погода во Львове 28 марта
Во Львове суббота также начнется с облачности и утреннего тумана. В дневные часы в областном центре пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до комфортных 14-16° тепла.
Как сообщал Главред, 27 марта в Тернопольской области ожидается облачная погода с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Также в Харькове и области 27 марта ожидается облачная погода с дождем. Температура ночью 5-10 °C, днем 8-13 °C, ветер северо-восточный 7-12 м/с.
Кроме того, в апреле 2026 года в Одессе ожидается типичная весенняя погода с перепадами температур, периодическими дождями и чередованием тепла и похолоданий. В начале месяца температура будет немного выше нормы.
Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии
Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.
