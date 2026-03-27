Облачно и дождливо: какая погода будет в Харькове на выходных

В пятницу, 27 марта, в Харькове и области будет облачно, пройдут дожди. Об этом сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.
В Харькове термометры ночью будут показывать от 6 до 8 градусов тепла, днем - от 9 до 11.
По области температура ночью составит от 5 до 10 тепла, днем - от 8 до 13. Ветер северо-восточный - 7-12 м/с.
В субботу, 28 марта, в Харькове будет облачная погода. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем 10-15 тепла.
В воскресенье, 29 марта, в Харькове тоже прогнозируется облачная погода и дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 тепла, днем 10-15 тепла.
Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 28 марта погода будет облачной.
"В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер северо-западный, 0, 5 м/с. Температура воздуха днем 28 марта будет +8° ... +14°.
В Харькове 29 марта погода также будет облачной.
"Облака в Харькове будут скрывать небо все время, днем ненадолго исчезнут, чтобы вечером опять занять свое прежнее место. Без осадков", - говорится в сообщении.
Ветер северо-восточный, 3, 4 м/с. Температура воздуха днем 29 марта будет +9° ... +16°.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Ровенской области в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура ночью составит +1…+6 °C, днем +12…+17 °C.
Также в Тернопольской области 27 марта ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
Кроме того, 27 марта в Житомирской области ожидается настоящее весеннее потепление — температура поднимется до +17…+20°. Погода будет переменной облачности, без осадков.
Об источнике: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии (ХРЦГМ) является государственным учреждением, ответственным за метеорологические наблюдения и прогнозы в Харьковской области.
Основной функцией Харьковского регионального центра по гидрометеорологии является составление официальных прогнозов погоды, штормовых предупреждений, мониторинг состояния атмосферного воздуха и гидрологической ситуации.
