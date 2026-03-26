Житомирскую область охватит резкое потепление: когда ожидается +20 градусов

Прогноз погоды в Житомире и области

Какая будет погода в Житомире 27 марта

Прогноз погоды в Житомирской области на пятницу

В Житомирскую область уверенно наступает настоящее весеннее потепление — 27 марта температура местами поднимется до +20°, и это уже ощутимый контраст с прохладными утрами предыдущих дней.

День обещает быть светлым и "мягким": облака время от времени будут появляться на небе, но они не испортят общей картины, ведь осадков синоптики не прогнозируют. Ожидается слабый восточный ветер, который будет дуть со скоростью 5–10 м/с, отмечают синоптики Житомирского гидрометцентра.

В Житомире ночь пройдет с температурой +3…+5°, а уже с первыми лучами солнца воздух начнет быстро прогреваться, достигая днем комфортных +17…+19°.

По области ситуация схожа, хотя разброс немного шире: ночью ожидается от +1 до +6°, а днем местами столбики термометров поднимутся до настоящих весенних +20°.

День обещает стать одним из тех, когда тепло чувствуется буквально в воздухе, а природа как будто подталкивает выходить навстречу солнцу и дышать свежим воздухом.

Как сообщал Главред, погоду на Львовщине будет определять область пониженного атмосферного давления. Существенных осадков синоптики не прогнозируют, однако утром возможен слабый туман, который ограничит видимость на дорогах до 500-1000 метров.

В то же время погода в Тернопольской области будет облачной с прояснениями. Однако существенных осадков также не ожидается.

В Днепре в ближайшие дни ожидается типичная для весны погода с заметными колебаниями температуры и изменениями атмосферных условий.

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

