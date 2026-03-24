Погода в Днепре готовит разворот: когда солнечное небо сменит пасмурная непогода

В Днепре в течение недели погода будет меняться от облачной до солнечной с дождями

Температура в Днепре будет колебаться от +6 °C ночью до +14 °C днём

Кратко:

Днепр ожидает типичная весенняя погода с колебаниями температуры

Температура ночью +6…+7°C, днем +12…+14°C

Дожди прогнозируются в пятницу

В Днепре в ближайшие дни ожидается типичная для весны погода с заметными колебаниями температуры и изменениями атмосферных условий. По данным метеорологического сервиса Sinoptik, прогнозируется чередование облачных и солнечных периодов, кратковременное потепление в середине недели и небольшое похолодание в конце.

25 марта: преимущественно облачно, без осадков

В среду в Днепре в течение всего дня будет сохраняться облачная погода. Несмотря на плотную облачность, осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью и утром составит +6…+7°C, но из-за повышенной влажности будет ощущаться как +4…+5°C. Днем воздух прогреется до +12°C. Ветер северо-западного направления, до 2,6 м/с.

В народе говорили: "если 25 марта туман, то будет большой урожай льна и конопли".

26 марта: солнечное потепление

В четверг погода улучшится — уже утром небо прояснится, и в течение дня в городе будет солнечная погода. Температура утром составит около +6°C, а днем поднимется до +14°C. Влажность воздуха снизится примерно до 54%, ветер будет слабым — до 1,9 м/с.

В народных приметках отмечено: "если 26 марта будет туман, то все лето будет дождливым".

27 марта: дождь и повышенная влажность

В пятницу погодные условия ухудшатся — ожидается полная облачность и дожди. Во второй половине дня осадки усилятся, поэтому жителям советуют не забывать зонтики.

Максимальная температура днем составит +12°C, вечером — около +11°C. Влажность воздуха вырастет до 96%. Ветер сменит направление на восточное и юго-восточное, со скоростью 0,4–2,2 м/с.

Наши предки верили: "если посчастливится услышать гром в этот день, лето будет урожайным".

Погода в Украине – последние новости

Как сообщал Главред, глава Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань заявил, что погода в Черкасской области в ближайшие дни не изменится. Однако уже к концу недели область накроет настоящее весеннее тепло.

Кроме того, во вторник, 25 марта, в Житомирской области будет царить по-настоящему весенняя погода. По данным областного гидрометцентра, небо будет преимущественно с переменной облачностью, но без осадков. Атмосфера останется сухой и комфортной как в Житомире, так и по всей области.

Также известно, что во вторник, 24 марта, погоду на Львовщине будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность без существенных осадков.

О ресурсе: Sinoptik Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира. Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру. Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра. Украинская версия сайта была запущена в 2010 году. На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

