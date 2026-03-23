Температура подскочит с -3 до +16: когда на Львовщине резко изменится погода

Погода во Львовской области продемонстрирует настоящий характер с резкими температурными качелями.

Прогноз погоды на Львовщине на 24 марта / Фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какая погода ожидается на Львовщине 24 марта

Какая температура воздуха будет ночью и днем

Какое направление и скорость ветра ожидаются

Во вторник, 24 марта, погоду во Львовской области будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Во Львовской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Существенных дождей в течение суток не предвидится, однако ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер будет преобладать западного направления с переходом на северный, со скоростью 3-8 м/с.

Температура воздуха в области в ночное время будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла. Однако уже днем мартовское солнце прогреет воздух до по-настоящему комфортных 11-16° тепла.

Погода во Львове 24 марта

Во Львове вторник также начнется с переменной облачности и слабого тумана в утренние часы. Осадков в городе не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 1° тепла, а днем столбики термометров поднимутся до приятной отметки 12-14° тепла.

Погода в Украине 24 марта / Фото: скриншот meteoprog.com

Как сообщал Главред, 24 марта в Украине будет тепло и в основном без осадков из-за влияния антициклона, сообщила синоптик Наталья Диденко. Температура воздуха днем ожидается +12…+16°С, прохладнее на юго-востоке – +6…+11°С.

Также в Житомирской области с 24 по 27 марта прогнозируют теплую и сухую погоду с переменной облачностью. Ночные морозы будут слабыми, а днем температура постепенно поднимется до 15-20 °C.

Кроме того, в Полтавской области 23 марта ожидается теплая, местами облачная погода без осадков. Температура днем будет колебаться от 8 до 13 °C, в Полтаве — 10–12 °C.

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

