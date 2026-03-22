Синоптики обрадовали теплым прогнозом для Житомирщины: до скольких градусов прогреет

Вы узнаете:
- Какая будет погода в Житомире 23 марта
- Прогноз погоды в Житомирской области на понедельник
Житомир и область вступят в новые сутки со спокойной и по-весеннему мягкой погодой. По данным Житомирского областного центра по гидрометеорологии, в понедельник, 23 марта, ожидается переменная облачность, но без осадков.
Небо время от времени будут затягивать легкие облака, однако они не принесут дождя, поэтому день обещает быть комфортным и светлым.
В Житомире ночь будет прохладной: температура опустится до 0…–2°, а уже днем воздух прогреется до +10…+12°. Восточный ветер останется слабым, со скоростью 3–8 м/с, поэтому не будет создавать ощутимого дискомфорта.
По области погодная картина аналогична. Ночные температуры будут колебаться в пределах +1…–4°, а днем столбики термометров поднимутся до +9…+14°. Восточный ветер также будет умеренным, в пределах 3–8 м/с, а небо — переменной облачностью, но сухим.
Весна уверенно набирает обороты, и ближайшие сутки станут еще одним теплым шагом к стабильному весеннему сезону.
Как сообщал Главред, в Киеве внезапно ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного тумана. Видимость составит 200–500 метров, что может затруднить движение транспорта.
Также 21-22 марта в Полтавской области ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура поднимется до +11…+13°
Кроме того, в субботу, 21 марта, на Львовщине была нестабильная погода. Ночью и утром прогнозировался небольшой дождь и мокрый снег.
Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии
Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.
