Синоптики обрадовали теплым прогнозом для Житомирщины: до скольких градусов прогреет

Дарья Пшеничник
22 марта 2026, 14:27
Небо в регионе время от времени будет затягиваться легкими облаками, однако дождя они не принесут.

Прогноз погоды для Житомира и области / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Pixabay

Вы узнаете:

  • Какая будет погода в Житомире 23 марта
  • Прогноз погоды в Житомирской области на понедельник

Житомир и область вступят в новые сутки со спокойной и по-весеннему мягкой погодой. По данным Житомирского областного центра по гидрометеорологии, в понедельник, 23 марта, ожидается переменная облачность, но без осадков.

Небо время от времени будут затягивать легкие облака, однако они не принесут дождя, поэтому день обещает быть комфортным и светлым.

В Житомире ночь будет прохладной: температура опустится до 0…–2°, а уже днем воздух прогреется до +10…+12°. Восточный ветер останется слабым, со скоростью 3–8 м/с, поэтому не будет создавать ощутимого дискомфорта.

По области погодная картина аналогична. Ночные температуры будут колебаться в пределах +1…–4°, а днем столбики термометров поднимутся до +9…+14°. Восточный ветер также будет умеренным, в пределах 3–8 м/с, а небо — переменной облачностью, но сухим.

Весна уверенно набирает обороты, и ближайшие сутки станут еще одним теплым шагом к стабильному весеннему сезону.

Как сообщал Главред, в Киеве внезапно ухудшилась погода. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного тумана. Видимость составит 200–500 метров, что может затруднить движение транспорта.

Также 21-22 марта в Полтавской области ожидается переменная облачность без осадков. Днем температура поднимется до +11…+13°

Кроме того, в субботу, 21 марта, на Львовщине была нестабильная погода. Ночью и утром прогнозировался небольшой дождь и мокрый снег.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Житомирский областной центр по гидрометеорологии

Житомирский областной центр по гидрометеорологии занимается мониторингом и прогнозированием погодных условий в Житомирской области. Он предоставляет прогнозы, предупреждения об опасных явлениях и оценку загрязнения атмосферы для безопасности населения и поддержки деятельности предприятий.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Похороны Филарета: как прошло прощание с патриархом и каким было его пророчество

Похороны Филарета: как прошло прощание с патриархом и каким было его пророчество

13:53Украина
Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

12:47Синоптик
"Это сознательный удар по тем, кто спасает": в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах

"Это сознательный удар по тем, кто спасает": в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах

11:00Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

Три знака зодиака ждет время больших перемен к лучшему – кто они

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

"Это запретили делать": LELEKA нарушила правила до Евровидения

"Это запретили делать": LELEKA нарушила правила до Евровидения

Как уничтожить пень на участке: простой метод без лопаты

Как уничтожить пень на участке: простой метод без лопаты

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

Последние новости

14:27

Синоптики обрадовали теплым прогнозом для Житомирщины: до скольких градусов прогреет

14:26

Известный продюсер показал бойфренда: "Могу быть собой"

14:03

Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 марта

13:53

Похороны Филарета: как прошло прощание с патриархом и каким было его пророчествоФотоВидео

13:32

Гороскоп Таро на неделю с 23 по 29 марта: Рыбам - прощение, Тельцам - прорыв

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций СШАРоссияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США
13:27

Бывшая жена Потапа показала взрослую дочь от первого брака

12:47

Украину разогреет до +18, а затем накроет снегом: когда погода резко изменится

12:42

Китайский гороскоп на завтра, 23 марта: Собакам - манипуляции, Свиньям - ревность

12:22

Как 65 холодильников: какой прибор на кухне "тянет" больше всего электроэнергии

Реклама
12:16

У вредителей не будет шансов: чем и когда белить деревья для наилучшего результата

11:55

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта: Ракам - споры, Девам - напряжение

11:11

Становятся ловушкой: 13 слов, в которых украинцы чаще всего ставят лишний апостроф

11:00

"Это сознательный удар по тем, кто спасает": в ГСЧС рассказали об атаке в Сумах

10:43

Тарас Тополя загорелся во время концерта на сцене: пугающее фото

10:29

Зибров расплакался на концерта Виктора Павлика: что случилосьВидео

10:12

Гороскоп Таро на завтра 23 марта: Близнецам - подарок, Рыбам - пауза

10:03

Зачем французские моряки носят красный помпон: может спасти жизнь

10:01

От пушек до кухни: как военный инструмент стал штопором

09:48

Агрессия и унижения: жена Виктора Павлика рассказала, что случилось на концерте

09:46

Гороскоп на завтра, 23 марта: Козерогам - награда, Водолеям - препятствия

Реклама
09:31

Трамп выдвинул Ирану жесткий ультиматум: чего немедленно требуют в Вашингтоне

09:22

Удары по Катару: Алексей Кущ прогнозирует трёхкратный рост цен на газ в миремнение

09:07

Симоньян рассказала, что у нее неизлечимо и тяжело болен ребенок

08:35

РФ атаковала дронами железную дорогу: во время эвакуации погибла проводница

08:24

РФ пошла в масштабное весенне-летнее наступление: какие города под угрозой

08:20

Карта Deep State онлайн за 22 марта: что происходит на фронте (обновляется)

07:39

Россияне ударили дронами по Киевской области: повреждены жилые дома и предприятие

06:04

Пили из-за безысходности: 10 напитков с сомнительной репутацией

05:06

Зачем СССР обменивал кока-колу на "Лады" и БелАЗы в США

04:30

Им достанется неземное везение: фортуна резко изменит жизнь трёх знаков зодиака

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке футболиста за 23 секунды

03:36

Кошки показывают живот не просто так — скрытый сигнал, который все игнорируютВидео

01:10

Переговоры Украины и США: у Трампа сделали важное заявление о приближении к миру

21 марта, суббота
23:24

Оккупанты готовят масштабное наступление: в ВСУ назвали город, который под угрозой

23:02

В Киеве масштабные отключения электроэнергии и воды: названы сроки "блэкаута"

22:46

Люди, рожденные в конкретные четыре месяца, самые оптимистичные

22:25

Главное условие завершения войны: Зеленский анонсировал новый раунд переговоров

21:25

Сийярто тайно "сливал" Лаврову детали заседаний ЕС: детали скандала от WP

20:56

Треть пехоты могут убрать с фронта: Билецкий предложил креативный способ

20:24

Красный Крест вляпался в громкий скандал: все вскрылось из-за пары кроссовок

Реклама
19:50

"Я не самоубийца": Фицо допустил блокировку 90 млрд евро для Украины

19:23

Важный успех ВСУ на Сумщине: возле границы с РФ поднят флаг УкраиныВидео

19:14

Узнали о "другой жизни": домашние кошки впервые увидели уличныхВидео

19:10

Российская армия понесла рекордные потери за 72 часа: Коваленко об успехе ВСУмнение

18:47

Украинские специалисты начали сбивать иранские дроны на Ближнем Востоке - СМИ

18:24

Замена Филарету: в УПЦ КП заявили об избрании нового патриарха

18:16

"Ездил в Москву": Приходько жестко прошлась по Монатику

18:12

Не просто еда: что скрывают украинские вареники

18:07

Загадка десятилетий: на фото 1943 года нашли "гостя из будущего"

18:04

Россия хотела подготовить "покушение" на Орбана — WP

