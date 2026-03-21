В Полтавскую область врывается новая волна потепления: когда изменится погода

В эти выходные, 21 и 22 марта, в Полтавской области существенных осадков не ожидается, дневные температуры воздуха несколько повысятся, а облачность уменьшится.
Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Telegram. Сегодня, 21 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха по области в течение дня будет колебаться в пределах от 6 до 11 градусов тепла. В Полтаве синоптики прогнозируют от 8 до 10 градусов тепла.
Погода 22 марта
В воскресенье погода также будет характеризоваться переменной облачностью, без осадков. Ожидается северо-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха в Полтавской области ночью опустится до 2 градусов мороза – 3 градусов тепла. Днем будет теплее – от 8 до 13 градусов тепла.
Напомним, Главред писал, что в эти выходные в Днепре ожидается стабильная, хотя и преимущественно пасмурная погода. Уик-энд пройдет без существенных осадков, однако с заметными колебаниями температурного режима и атмосферного давления.
Ранее сообщалось, что в течение 21-23 марта в Ровенской области ожидается изменение погодных условий. Сначала регион попадет под влияние холодного атмосферного фронта, который принесет небольшой дождь и мокрый снег.
Накануне стало известно, что, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, температура воздуха в Украине до конца текущей недели начнет постепенно расти, а с 23 марта ожидается ощутимое потепление.
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
