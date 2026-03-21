В Полтавскую область врывается новая волна потепления: когда изменится погода

Анна Косик
21 марта 2026, 05:53
Хотя ночные заморозки не отступают, дневные температуры приятно удивят местных жителей.
Погода в Полтавской области 21–22 марта / фото: Franz W, Pixabay

В эти выходные, 21 и 22 марта, в Полтавской области существенных осадков не ожидается, дневные температуры воздуха несколько повысятся, а облачность уменьшится.

Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Telegram. Сегодня, 21 марта, ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха по области в течение дня будет колебаться в пределах от 6 до 11 градусов тепла. В Полтаве синоптики прогнозируют от 8 до 10 градусов тепла.

Погода в Полтаве 21 марта / фото: скриншот с meteoprog

Погода 22 марта

В воскресенье погода также будет характеризоваться переменной облачностью, без осадков. Ожидается северо-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура воздуха в Полтавской области ночью опустится до 2 градусов мороза – 3 градусов тепла. Днем будет теплее – от 8 до 13 градусов тепла.

Погода в Полтаве 22 марта / фото: скриншот с meteoprog

Напомним, Главред писал, что в эти выходные в Днепре ожидается стабильная, хотя и преимущественно пасмурная погода. Уик-энд пройдет без существенных осадков, однако с заметными колебаниями температурного режима и атмосферного давления.

Ранее сообщалось, что в течение 21-23 марта в Ровенской области ожидается изменение погодных условий. Сначала регион попадет под влияние холодного атмосферного фронта, который принесет небольшой дождь и мокрый снег.

Накануне стало известно, что, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, температура воздуха в Украине до конца текущей недели начнет постепенно расти, а с 23 марта ожидается ощутимое потепление.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии

Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

погода Полтавщина новости Полтавы прогноз погоды Полтавская область Погода в Украине Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра погода на выходные Погода в Полтаве
Мощнейший шторм обрушился на страну: врезала 6-балльная буря

