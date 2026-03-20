"Сердце остановилось": скончался Почетный Патриарх ПЦУ Филарет

Причиной смерти стали последствия обострения хронических заболеваний.

Скончался Почетный Патриарх ПЦУ Филарет

В возрасте 97 лет скончался Почетный Патриарх Православной Церкви Украины Филарет (в миру: Михаил Антонович Денисенко).

О смертицерковного деятеля стало известно в пятницу, 20 марта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил предстоятель Православной Церкви Украины, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний.

"Сегодня глубокая скорбь и печаль в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, ибо сегодня завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета. Призываю всеукраинскую паству возносить сердечные молитвы за упокой души новопреставленного Патриарха Филарета, который сегодня отошел ко Господу. Просим Всевышнего принять его в Своем Небесном Царстве. Сердечные соболезнования родным покойного владыки!" — написал Епифаний.

Он добавил, что мы всегда будем помнить наставления Патриарха Филарета о важности поддержания единства Украинской Церкви вокруг Киевского Престола и будем помнить и выполнять также его уроки и наставления о важности соборности, о смирении перед волей Божьей и волей полноты Церкви, о преданном служении Богу, Церкви Христовой и украинскому народу.

Епифаний написал, что молитва и память о Филарете останутся в поместной автокефальной Украинской Православной Церкви навечно.

В ПЦУ сообщили, что в ближайшее время будет официально объявлен график мероприятий, посвященных прощанию с патриархом Филаретом.

Кем был Почетный Патриарх Филарет

Филарет был украинским православным архиереем, который в 1995–2018 годах возглавлял Киевский патриархат с титулом Патриарха Киевского и всея Руси-Украины. С декабря 2018 года получил титул Почетного патриарха Православной церкви Украины. В 2019 году ему было присвоено звание Героя Украины.

