Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Сердце остановилось": скончался Почетный Патриарх ПЦУ Филарет

Инна Ковенько
20 марта 2026, 12:52обновлено 20 марта, 13:51
Причиной смерти стали последствия обострения хронических заболеваний.
Скончался Почетный Патриарх ПЦУ Филарет / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ПЦУ

В возрасте 97 лет скончался Почетный Патриарх Православной Церкви Украины Филарет (в миру: Михаил Антонович Денисенко).

О смертицерковного деятеля стало известно в пятницу, 20 марта. Об этом на своей странице в Facebook сообщил предстоятель Православной Церкви Украины, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины митрополит Епифаний.

"Сегодня глубокая скорбь и печаль в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, ибо сегодня завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета. Призываю всеукраинскую паству возносить сердечные молитвы за упокой души новопреставленного Патриарха Филарета, который сегодня отошел ко Господу. Просим Всевышнего принять его в Своем Небесном Царстве. Сердечные соболезнования родным покойного владыки!" — написал Епифаний.

видео дня

Он добавил, что мы всегда будем помнить наставления Патриарха Филарета о важности поддержания единства Украинской Церкви вокруг Киевского Престола и будем помнить и выполнять также его уроки и наставления о важности соборности, о смирении перед волей Божьей и волей полноты Церкви, о преданном служении Богу, Церкви Христовой и украинскому народу.

Епифаний написал, что молитва и память о Филарете останутся в поместной автокефальной Украинской Православной Церкви навечно.

В ПЦУ сообщили, что в ближайшее время будет официально объявлен график мероприятий, посвященных прощанию с патриархом Филаретом.

Кем был Почетный Патриарх Филарет

Филарет был украинским православным архиереем, который в 1995–2018 годах возглавлял Киевский патриархат с титулом Патриарха Киевского и всея Руси-Украины. С декабря 2018 года получил титул Почетного патриарха Православной церкви Украины. В 2019 году ему было присвоено звание Героя Украины.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
13:36Война
12:52Украина
12:34Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять