Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия: в СБУ обнародовали причину

Выяснилось, что митрополит десятилетиями обманывал всех относительно своего гражданства.

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Почему прекращено гражданство Украины Ореста Березовского / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/V_Zelenskiy_official

Что сообщили в СБУ:

Зеленский лишил митрополита Онуфрия гражданства

Онуфрий годами скрывал наличие гражданства РФ

Березовский продолжал поддерживать контакт с московской патриархией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о прекращении украинского гражданства Ореста Березовского, который более известен как деятель УПЦ МП Онуфрий.

Об этом сообщили в СБУ. Выяснилось, что митрополит добровольно получил гражданство страны-агрессорки России еще в 2002 году и скрывал это от уполномоченных органов власти, пользуясь статусом гражданина Украины.

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"По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины. Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности, патриарха Кирилла (Гундяева)", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что именно Гундяев благословил вооруженную агрессию российских войск и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа.

"Служба безопасности Украины продолжает необходимые действия для защиты украинского государства и общества от любых агрессивных проявлений России", - добавили в ведомстве.

УПЦ МП в Украине - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности аффилированных с Москвой церквей. Как неоднократно писали СМИ, речь идет, в частности, о запрете УПЦ Московского патриархата.

В 2024 году разгорелся скандал из-за того, что священник УПЦ МП Виталий Лашта ударил кулаком в лицо жительницу села Волошки Ковельского района Волынской области Викторию Дидух, родной брат которой погиб на войне.

Накануне также крупнейший православный храм Украины в Черкассах перешел в ПЦУ после многолетнего управления московского патриархата. Однако не обошлось без провокаций со стороны представителей УПЦ МП.

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Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

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