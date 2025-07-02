Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия: в СБУ обнародовали причину

Что сообщили в СБУ:
- Зеленский лишил митрополита Онуфрия гражданства
- Онуфрий годами скрывал наличие гражданства РФ
- Березовский продолжал поддерживать контакт с московской патриархией
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о прекращении украинского гражданства Ореста Березовского, который более известен как деятель УПЦ МП Онуфрий.
Об этом сообщили в СБУ. Выяснилось, что митрополит добровольно получил гражданство страны-агрессорки России еще в 2002 году и скрывал это от уполномоченных органов власти, пользуясь статусом гражданина Украины.
"По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины. Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности, патриарха Кирилла (Гундяева)", - говорится в сообщении.
В СБУ напомнили, что именно Гундяев благословил вооруженную агрессию российских войск и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа.
"Служба безопасности Украины продолжает необходимые действия для защиты украинского государства и общества от любых агрессивных проявлений России", - добавили в ведомстве.
УПЦ МП в Украине - последние новости по теме
Напомним, Главред писал, что президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности аффилированных с Москвой церквей. Как неоднократно писали СМИ, речь идет, в частности, о запрете УПЦ Московского патриархата.
В 2024 году разгорелся скандал из-за того, что священник УПЦ МП Виталий Лашта ударил кулаком в лицо жительницу села Волошки Ковельского района Волынской области Викторию Дидух, родной брат которой погиб на войне.
Накануне также крупнейший православный храм Украины в Черкассах перешел в ПЦУ после многолетнего управления московского патриархата. Однако не обошлось без провокаций со стороны представителей УПЦ МП.
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Об источнике: СБУ
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