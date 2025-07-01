РФ не избежит наказания: Зеленский сделал важный шаг относительно спецтрибунала

Зеленский подчеркнул, что соглашение должно быть оперативно ратифицировано.

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Зеленский о создании спецтрибунала / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Главное из заявления президента:

Подписаны документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала

Для полной реализации соглашения нужны законодательные изменения

В РФ должны почувствовать, что ответственность за преступление агрессии неизбежна

Во вторник, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал документы для ратификации Соглашения о создании Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, соглашение было подписано недавно между Украиной и Советом Европы и теперь должно быть оперативно ратифицировано, чтобы начать процесс реального создания трибунала.

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"Поручил также как можно быстрее проработать и внести на рассмотрение Верховной Рады Украины необходимые законодательные изменения, чтобы с нашей стороны все было обеспечено на сто процентов ради полной реализации соглашения о создании трибунала. Прошу народных депутатов рассмотреть этот вопрос безотлагательно", - говорится в сообщении.

Зеленский также добавил, что ожидает быстрого представления командами Министерства иностранных дел Украины и Офиса соответствующего графика работы с партнерами для имплементации соглашения о создании трибунала и фактического запуска института.

"Уже в этом году в России должны почувствовать, что их ответственность за преступление агрессии неизбежна и реально начался международный юридический процесс для привлечения России к ответственности. Агрессия является преступлением, и действительно неотвратимое наказание России за это преступление является глобальным интересом всех в мире, кто хочет для своих людей мирной жизни", - подчеркнул президент.

Трибунал для России - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 14 мая комитет министров Совета Европы официально поддержал инициативу создания специального трибунала для рассмотрения преступления агрессии России против Украины.

25 июня президент Владимир Зеленский и Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заключили соглашение о создании Специального трибунала для рассмотрения преступлений агрессии против Украины.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова начала говорить, что Россия не признает юрисдикции Специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины. По ее словам, для РФ работа этого трибунала, а также любые его решения, будут "ничтожными" и юридически недействительными.

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Что известно о спецтрибунале? Специальный трибунал за преступление агрессии против Украины - специальный международный уголовный трибунал, направленный на судебное разбирательство и судебное преследование международного преступления высших российских и белорусских лидеров за преступление агрессии, которые ответственны за российское вторжение в Украину. Создан - 25 июня 2025 года, пишет Википедия.

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