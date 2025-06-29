Война в Украине затянется, она не закончится в 2025 году – CNN

Кратко:
- РФ пытается полностью захватить Донбасс и южные области Украины
- Беспилотники продолжают играть большую роль в войне
- Обе стороны продолжают развивать оборонную промышленность
При нынешних темпах наступления армии РФ, ей потребуется много лет, чтобы достичь намеченной цели. В связи с этим, вероятно, война в Украине затянется и будет идти еще и в 2026 году.
Как отмечает CNN, в Украине уже несколько месяцев обсуждают преславутое российское наступление, которое направлено на полний захват Донбасса и южных областей.
"Пока что оно не впечатляет, но россияне добились некоторых успехов и значительно увеличили численность своих войск в некоторых областях", - констатировало издание.
Российские войска пытаются продвинуться в нескольких районах 1200-километровой линии фронта. Кремль заявил, что наступление будет продолжаться до тех пор, пока он не захватит всю восточную часть Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. При нынешних темпах прогресса это займет много лет.
"Но поскольку администрация Трампа менее заинтересована в проведении переговоров о прекращении огня, война скорее всего, затянется до конца этого года и до 2026 года", - написало издание.
Кроме того, CNN добавило, что беспилотники продолжают играть большую роль в войне.
"Россияне штампуют дешевые беспилотники, предназначенные для подавления ПВО и пропуска некоторых ракет. Россияне все чаще используют эту тактику для ударов по украинским городам", - отметило издание.
Служба безопасности Украины подсчитала, что РФ выпускает около 200 "шахедов" ежедневно и имеет на складе около 6000 дронов-имитаторов.
В свою очередь Украина наращивает производство беспилотников большой дальности, чтобы атаковать российские аэродромы нефтеперерабатывающие заводы и транспорт.
"Обе стороны продолжают развивать оборонную промышленность, которая позволяет им продолжать воевать, даже если масштабы российского производства намного превосходят украинские. Огромный российский военный конгломерат "Ростех" производит, по оценкам, 80% оборудования, используемого против Украины", - написало издание.
Но военный бюджет России составляет около 40% от ее общих государственных расходов - более 6% от ее ВВП. Это подстегивает инфляцию, и российский диктатор Владимир Путин уже признал, что рост ВВП в этом году будет "скромным" и даже предположил, что расходы на оборону сократятся уже в 2026 году.
"Хотя долгосрочный прогноз для России может быть мрачным - экономически и демографически - в краткосрочной перспективе она может продолжать финансировать армию численностью более полумиллиона человек, которая находится в Украине или около ее границы. Несмотря на огромные потери, российская армия все еще может генерировать силы, намного превосходящие украинские", - констатировало издание.
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Ранее сообщалось о том, что россияне штурмуют на новом направлении. Продолжаются активные боевые столкновения в районе Доброполья, подчеркнул Александр Сырский.
Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на самом "горячем" направлении. Главнокомандующий ВСУ изучил ситуацию на фронте и дал новые указания.
Как писал ранее Главред со ссылкой на ОСУВ "Хортица", РФ прорывается в опасной точке. Россияне используют численное преимущество, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.
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Что известно о CNN?
CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.
Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.
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