Россияне штурмуют на новом направлении и нацелились на захват крупного города

Продолжаются активные боевые столкновения в районе Доброполья, подчеркнул Александр Сырский.

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Александр Сырский рассказал о ситуации на фронте / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Главное из заявлений Сырского:

Продолжаются активные боевые столкновения и в районе Доброполья

Противник рвется к Константиновке, но, кроме многочисленных потерь, ничего не добился

В Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия на нескольких участках фронта, включая новое направление — Добропольское, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Очередной день в зоне боевых действий на позициях наших бойцов в Донецкой области. Наши защитники ежедневно сдерживают ожесточённые штурмы противника на Новопавловском, Покровском, Краматорском и Торецком направлениях", — написал он.

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Украинский военачальник добавил, что в настоящее время продолжаются активные боевые столкновения и в районе Доброполья, который стал новым направлением наступления российских сил.

Сырский также напомнил, что на прошлой неделе неподалёку от Яблоновки противник предпринял массированную атаку с применением 24 единиц бронетехники. Однако украинские силы успешно отразили удар, уничтожив значительное количество российских солдат и 20 бронемашин.

"Противник рвется к Константиновке, но, кроме многочисленных потерь, ничего не добился. Силами своих частей 68-го армейского корпуса, 20-й и 150-й мотострелковых дивизий, агрессор пытается прорвать нашу оборону и продвигаться в трех оперативных направлениях", - отметил он.

/ Инфографика: Главред

Главком ВСУ подчеркнул, что украинская армия нуждается в усилении за счёт подготовленного персонала и чётких управленческих решений. Он также отметил важность сохранения эффективного командования и боеспособности войск в условиях проведения корпусной реформы, в рамках которой определённые комплекты подразделений переходят под руководство армейских корпусов в секторах.

В завершение он выразил благодарность украинским военным за их мужество, стойкость и конкретные результаты в борьбе с агрессором.

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Ранее Сырский сообщил о том, сколько территорий контролируют ВСУ на Курщине. ВСУ смогли ослабить давление противника на основных направлениях.

Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на самом "горячем" направлении. Главнокомандующий ВСУ изучил ситуацию на фронте и дал новые указания.

Как писал ранее Главред со ссылкой на ОСУВ "Хортица", РФ прорывается в опасной точке. Россияне используют численное преимущество, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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