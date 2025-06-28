Россияне штурмуют на новом направлении и нацелились на захват крупного города

Главное из заявлений Сырского:
- Продолжаются активные боевые столкновения и в районе Доброполья
- Противник рвется к Константиновке, но, кроме многочисленных потерь, ничего не добился
В Донецкой области продолжаются интенсивные боевые действия на нескольких участках фронта, включая новое направление — Добропольское, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Очередной день в зоне боевых действий на позициях наших бойцов в Донецкой области. Наши защитники ежедневно сдерживают ожесточённые штурмы противника на Новопавловском, Покровском, Краматорском и Торецком направлениях", — написал он.
Украинский военачальник добавил, что в настоящее время продолжаются активные боевые столкновения и в районе Доброполья, который стал новым направлением наступления российских сил.
Сырский также напомнил, что на прошлой неделе неподалёку от Яблоновки противник предпринял массированную атаку с применением 24 единиц бронетехники. Однако украинские силы успешно отразили удар, уничтожив значительное количество российских солдат и 20 бронемашин.
"Противник рвется к Константиновке, но, кроме многочисленных потерь, ничего не добился. Силами своих частей 68-го армейского корпуса, 20-й и 150-й мотострелковых дивизий, агрессор пытается прорвать нашу оборону и продвигаться в трех оперативных направлениях", - отметил он.
Главком ВСУ подчеркнул, что украинская армия нуждается в усилении за счёт подготовленного персонала и чётких управленческих решений. Он также отметил важность сохранения эффективного командования и боеспособности войск в условиях проведения корпусной реформы, в рамках которой определённые комплекты подразделений переходят под руководство армейских корпусов в секторах.
В завершение он выразил благодарность украинским военным за их мужество, стойкость и конкретные результаты в борьбе с агрессором.
Ситуация на фронте - последние новости по теме:
Ранее Сырский сообщил о том, сколько территорий контролируют ВСУ на Курщине. ВСУ смогли ослабить давление противника на основных направлениях.
Напомним, ранее сообщалось об успехах ВСУ на самом "горячем" направлении. Главнокомандующий ВСУ изучил ситуацию на фронте и дал новые указания.
Как писал ранее Главред со ссылкой на ОСУВ "Хортица", РФ прорывается в опасной точке. Россияне используют численное преимущество, однако ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление.
Больше новостей:
- Количество жертв из-за обстрела Днепра растет: под удар попало 10 детских садов
- У РФ мало шансов для успеха: в ISW раскрыли, закончится ли война в 2025 году
- Прекращение огня в Украине: у Путина заговорили о мирном меморандуме
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред