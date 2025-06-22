Сорвали планы: Сырский признался, сколько территорий контролируют ВСУ на Курщине

ВСУ смогли ослабить давление противника на основных направлениях.

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Сырский о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 117 отдельная механизированная бригада, t.me/osirskiy

Главное из заявления Главнокомандующего:

ВСУ контролируют 90 квадратных км территории в Курской области

Там удается сдерживать 10 тысяч военных РФ

ВСУ отбили и вернули под контроль Андреевку

В Курской области России украинские силы сдерживают вражескую группировку численностью 10 тысяч военных и контролируют территорию около 90 квадратных километров. Об этом Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Александр Сырский сказал на встрече с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, в свое время украинская Курская операция оттянула почти 63 тысячи российских военных, а суммарно с северокорейцами - около 70 тысяч.

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"Это дало нам возможность ослабить давление противника на основных направлениях, дало возможность перегруппировать войска. И взятие врагом Покровска, анонсированное еще с сентября 2024 года, до сих пор не произошло в том числе и благодаря проведению нами Курской операции", - подчеркнул он.

Сырский отметил, что по его информации, в апреле 2025 года российские части - а это около 60 тысяч человек - получили задание переместиться на новые направления боевых действий и пополнить наступательные группировки армии РФ на Покровском, Торецком, Лиманском, Запорожском, Херсонском направлениях, и тем самым увеличить темп вражеского наступления.

"Но наши активные действия в районе Курской области РФ сорвали эти планы. В результате, эти части не были передислоцированы на другие направления", - подчеркнул Главнокомандующий.

Он также добавил, что учитывая такую ситуацию, российское командование изменило задачи для группировки общей численностью около 50 тысяч человек.

Так, две десантные дивизии, еще четыре основные бригады вооруженных сил России, 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии и некоторые другие подразделения до сих пор сосредоточены на Северослобожанском направлении.

"Враг ведет там наступательные действия, которые в настоящее время остановлены по рубежу Кондратовка, Андреевка, Яблоновка, Юнаковка, и дальше эта линия выходит на государственную границу и частично переходит на территорию Российской Федерации. Ситуация там стабилизирована. За это время мы отбили и вернули под контроль Андреевку, а в Юнаковке продвинулись за неделю от 200 до 700 метров", - подытожил Сырский.

Александр Сырский / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин заявил, что войска агрессора России готовятся активизировать боевые действий на юге. Враг пытается незаметно переправить силы на один из островов на Днепре.

Военный ВСУ Кирилл Сазонов сказал, что в Сумской области армия страны-агрессора России несет большие потери. Сейчас стремительного продвижения захватчиков не фиксируют. Бои идут за Юнаковку, но россиянам не удается взять село.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин также говорил, что по состоянию на сейчас Россия не имеет возможности высадить морской десант на побережье Одессы. Также у врага нет сил, чтобы захватить город.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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