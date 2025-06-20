Оккупанты Путина рвутся на важное направление: в ВСУ раскрыли их планы

Враг планирует усилить свои наступательные действия.

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Россияне пытаются попасть на один из островов, ВСУ отражают атаки / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ (иллюстративное фото)

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РФ пытается переправить силы на остров на Днепре

Россияне готовятся к активизации наступлений на юге

Противник пытается подойти к Антоновским мостам

Войска агрессора России готовятся активизировать боевые действий на юге. Враг пытается незаметно переправить силы на один из островов на Днепре. Противник пытается подойти к Антоновским мостам, но украинские бойцы такие попытки пресекают. Об этом заявил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал, что россияне сейчас проводят перегруппировку, пытаются наладить логистику, и ведут разведку.

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"Все говорит о том, что вскоре, через несколько дней, враг снова начнет активизацию боевых действий", - проинформировал Волошин.

По его словам, враг постоянно пытается устанавливать переправы на правый берег Днепра, чтобы форсировать реку. Ситуацию на островах можно назвать "довольно непростой".

"Враг, пользуясь тем, что очень разветвленная и большая система этих островов, пытается незаметно осуществить форсирование, переправу на один из них в южной части островной зоны - Козулиский, Нестрига, Бугаз, Забич. И пытается захватить там определенный плацдарм, однако мы его туда не пускаем, уничтожаем противника", - объяснил представитель Сил обороны.

Также он добавил, что враг пытается подойти к Антоновским мостам, поскольку там узкое место переправы через Днепр, однако военные отбивают атаки.

"Силы обороны не дают подойти, и там ежедневно продолжаются боевые столкновения", - подчеркнул Владислав Волошин.

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Как сообщал Главред, ранее Владислав Волошин заявил, что у России нет возможностей для высадки десанта в Одессе и захвата города. В такой ситуации врагу бы пришлось форсировать Днепр, а дальше – захватить Херсон и Николаев.

Российские войска продвинулись в Донецкой и Сумской областях, рассказали аналитики DeepState. На Сумщине враг прорывается вблизи Юнаковки, а на Донеччине – вблизи Александро-Калиново и Отрадного.

Противник потерял много своих оккупантов в боях за Андреевку на Сумщине, рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов. Стремительного продвижения врага не фиксируется.

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Хто такий Владислав Волошин? Владислав Волошин - спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникационщиков по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа

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