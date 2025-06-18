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Может ли Россия высадить десант в Одессе и захватить город: в ВСУ четко ответили

Марина Фурман
18 июня 2025, 14:05
467
Украинские защитники готовятся к различным сценариям развития событий.
Одесса, армия РФ
РФ сейчас не имеет потенциала для десанта / Колаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот google.maps

Ключевые тезисы:

  • У россиян нет сил и средств, чтобы захватить Одессу
  • Морской город имеет достаточно хорошие укрепления
  • Силы обороны все же готовятся к различным сценариям развития событий

По состоянию на сейчас Россия не имеет возможности высадить морской десант на побережье Одессы. Также у врага нет сил, чтобы захватить город. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу.

Хотя у россиян нет сил для реализации захватнических планов относительно Одессы, Силы обороны все же готовятся к различным сценариям развития событий.

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"Как заявлял наш Президент, военно-политическое руководство России никогда не скрывало, что в сферу их геополитических интересов входит и Одесса, и весь юг Украины. Однако, по данным нашей разведки, чтобы врагу провести подобную операцию по высадке на побережье где-то возле Одессы и захвата Одессы, нужно собрать очень серьезные силы и средства. Сейчас мы таких не видим", - сказал Волошин.

Он отметил, что для продвижения к Одессе по суше противнику сначала придется форсировать Днепр, затем захватить Херсон и Николаев, а только после этого двигаться дальше. Это сложный и долгий путь.

Волошин подчеркнул, что любые сообщения россиян о захвате Одессы - это лишь большие мечты оккупантов и российское ИПСО, которое рассказывает, что враг в силах это сделать.

При этом он подчеркнул, что Одесса имеет достаточно хорошие укрепления, а украинские защитники готовятся к любому развитию событий.

"Относительно высадки, то мы тоже понимаем и знаем об этой угрозе, поэтому побережье у нас против этой десантной операции оборудовано, имеет определенные полосы защиты для этого: и средства защиты, и огневые средства, и инженерно-фортификационные сооружения. Поэтому мы этого не исключаем, ведь враг довольно коварный и может со всех сторон проводить наступление. И даже с запада, где стоит контингент российских войск в Приднестровье. Мы также особое внимание уделяем этому направлению", - заверил Волошин.

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Напомним, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказывал, что в рамках летнего наступления россияне выбрали 2 важные точки для попыток продвижения. По его словам, в основном оккупанты будут давить в районе Константиновки и Покровска.

Как писал Главред, враг давно стремится окружить Константиновку с трех сторон - через Торецк, Краматорск и Часов Яр. Однако за полтора года не сумел достичь прорыва ни на одном из этих направлений.

Тем временем наступление оккупационных войск страны-агрессора России в Сумской области продолжается. Враг давит большим количеством живой силы, но несмотря на это у украинских военных есть определенные успехи. В частности, в Сумской области на некоторых участках фронта продвижение вражеских войск удалось остановить.

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