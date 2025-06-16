Армия РФ нарастила активность на 7 направлениях фронта - ОСУВ 'Хортица'

Кратко:
- Оккупанты усилили свои атаки на 7 участках фронта
- Это свидетельствует о "летнем оживлении" боевых действий
- Наиболее интенсивные боевые действия происходят на Покровском направлении
Российские оккупанты усилили свою наступательную активность на семи направлениях фронта, что указывает на "летнее оживление" боевых действий.
Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
"Если мы берем только предыдущий день, то 46 атак на Покровском направлении, 32 - на Новопавловском. Это очень много для Новопавловского, на нем особая активность врага сейчас. 14 - Лиманское, 11 - Купянское, 7 - Харьковское. Тоже для Харьковского крайне нехарактерно. 15 - Торецкое, 10 - Краматорское", - сказал Трегубов.
Он отметил, что сейчас наиболее интенсивные боевые действия происходят на Покровском направлении, там российские захватчики сосредоточили несколько общевойсковых армий с полной номенклатурой техники.
"Это все на самом деле высокая активность, это свидетельствует о том, что мы имеем вот такое летнее оживление, которого мы ожидали и которое, в принципе, анонсировалось", - отметил спикер ОСУВ "Хортица".
Однако попытки врага захватить город Покровск закончились для захватчиков тем, что они потерпели поражение с большими потерями.
Трегубов рассказал, что сейчас часть российской группировки, которая была на Покровском направлении, идет на запад и пытается прорваться в направлении Днепропетровской области. Еще часть группировки оккупантов наоборот пытается идти в восточной части этого направления, прорываться на север за трассу Покровск-Константиновка, чтобы дальше там осуществлять какие-то продвижения.
Ситуация на фронте - последние новости
Как ранее рассказал Главред, в ВСУ сказали, смогли ли россияне зайти на Днепропетровщину. В ВСУ рассказали о ходе боевых действий на Новопавловском направлении и опровергли информацию о выходе войск РФ в Днепропетровскую область.
Также ранее сообщалось, что россияне продвинулись на востоке Украины - в DeepState раскрыли два направления. Армия РФ продвинулась в районе Бурлацкого Великоновоселковского района, а также возле Новополя Волновахского района.
Напомним, мощным ударом HIMARS на востоке уничтожены и ранены десятки россиян. Удар по оккупантам произошел рядом с заброшенной АЗС в Макеевке.
Читайте также:
- РФ ночью ударила по Украине 138 дронами: сколько удалось сбить
- "Россияне пойдут на настоящие переговоры": Горбач назвал сроки, когда война "застынет"
- Зеленский назвал тему будущих переговоров с Трампом и предупредил Европу
Что известно об ОСГВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковское, Изюмское, Лиманское, Лисичанское, Кураховское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское и Угледарское направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред