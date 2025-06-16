Армия РФ нарастила активность на 7 направлениях фронта - ОСУВ 'Хортица'

Наступательная активность врага усилилась на семи участках фронта, что указывает на "летнее оживление" боевых действий.

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Армия РФ нарастила активность на 7 направлениях фронта/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 ОМБр

Кратко:

Оккупанты усилили свои атаки на 7 участках фронта

Это свидетельствует о "летнем оживлении" боевых действий

Наиболее интенсивные боевые действия происходят на Покровском направлении

Российские оккупанты усилили свою наступательную активность на семи направлениях фронта, что указывает на "летнее оживление" боевых действий.

Об этом рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

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"Если мы берем только предыдущий день, то 46 атак на Покровском направлении, 32 - на Новопавловском. Это очень много для Новопавловского, на нем особая активность врага сейчас. 14 - Лиманское, 11 - Купянское, 7 - Харьковское. Тоже для Харьковского крайне нехарактерно. 15 - Торецкое, 10 - Краматорское", - сказал Трегубов.

Он отметил, что сейчас наиболее интенсивные боевые действия происходят на Покровском направлении, там российские захватчики сосредоточили несколько общевойсковых армий с полной номенклатурой техники.

"Это все на самом деле высокая активность, это свидетельствует о том, что мы имеем вот такое летнее оживление, которого мы ожидали и которое, в принципе, анонсировалось", - отметил спикер ОСУВ "Хортица".

Однако попытки врага захватить город Покровск закончились для захватчиков тем, что они потерпели поражение с большими потерями.

Трегубов рассказал, что сейчас часть российской группировки, которая была на Покровском направлении, идет на запад и пытается прорваться в направлении Днепропетровской области. Еще часть группировки оккупантов наоборот пытается идти в восточной части этого направления, прорываться на север за трассу Покровск-Константиновка, чтобы дальше там осуществлять какие-то продвижения.

Покровск/ Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как ранее рассказал Главред, в ВСУ сказали, смогли ли россияне зайти на Днепропетровщину. В ВСУ рассказали о ходе боевых действий на Новопавловском направлении и опровергли информацию о выходе войск РФ в Днепропетровскую область.

Также ранее сообщалось, что россияне продвинулись на востоке Украины - в DeepState раскрыли два направления. Армия РФ продвинулась в районе Бурлацкого Великоновоселковского района, а также возле Новополя Волновахского района.

Напомним, мощным ударом HIMARS на востоке уничтожены и ранены десятки россиян. Удар по оккупантам произошел рядом с заброшенной АЗС в Макеевке.

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Что известно об ОСГВ "Хортица"? Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины. Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковское, Изюмское, Лиманское, Лисичанское, Кураховское, Купянское, Бахмутское, Авдеевское и Угледарское направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.

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