РФ ночью ударила по Украине 138 дронами: сколько удалось сбить

Основным направлением ночного удара российских оккупантов была Донецкая область.

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РФ ночью ударила по Украине 138 дронами/ коллж: Главред, фото: 108 отдельная бригада Сил ТРО, t.me/SJTF_Odes

Кратко:

Российские захватчики ночью запустили по Украине 138 дронов

Удалось сбить 84 дрона, еще 41 был локально потерян или подавлен средствами РЭБ

Основной удар был направлен на Донецкую область

Страна-агрессор Россия в ночь на понедельник, 16 июня, запустила по Украине 138 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов.

Основным направлением удара была Донецкая область. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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Противовоздушной обороне удалось обезвредить 125 вражеских дронов на севере, востоке, юге и в центре Украины.

84 вражеских беспилотников были сбиты огневыми средствами поражения, 41 - локально потеряны/подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Было зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, места падения сбитых (обломки) - в 8 локациях, отметили в Воздушных силах.

Удар по Украине в ночь на 16 июня/ Воздушные силы ВСУ

Дроны "Шахед"/ Инфографика: Главред

Удары по Украине ракетами и дронами - последние новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 15 июня РФ ударила по Украине ракетами и дронами - на Полтавщине гремели десятки взрывов. Ночью по всей Украине раздавался сигнал воздушной тревоги, сообщалось о комбинированной атаке РФ.

Также сообщалось, что РФ била кинжалами, баллистикой и БпЛА - в Украине прогремели десятки взрывов в ночь на 15 июня. Противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника.

Напомним, Зеленский эмоционально отреагировал на удар по Кременчугу. Враг применил сложную тактику комбинированных ракетных ударов, что усложнило работу украинской противовоздушной обороны.

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Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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