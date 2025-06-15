РФ била Кинжалами, баллистикой и БпЛА: в Украине прогремели десятки взрывов

Противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника.

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Украинская ПВО сбивала цели РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, АрмияИнформ

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ПВО обезвредила 167 из 194 средств воздушного поражения РФ

119 сбиты огневыми средствами, 48 - локально потеряны

Украинская противовоздушная оборона обезвредила 167 из 194 средств воздушного поражения, которыми РФ атаковала Украину, в частности, беспилотниками и ракетами различных типов.

"По предварительным данным, по состоянию на 9.00 противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника, 119 сбиты огневыми средствами, 48 - локально потеряны", - сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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В частности, 111 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 48 локально потеряны/подавлены РЭБ. Также 2 аэробаллистические Х-47М2 Кинжал, 3 крылатые ракеты Искандер-К и 3 крылатые ракеты Калибр.

Подчеркивается, что основное направление вражеского удара - Кременчуг на Полтавщине. Там зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника, падение сбитых (обломки) в 6 локациях.

/ Инфографика: Главред

В общем, в ночь на 15 июня (с 20.00 14 июня) противник атаковал 194 средствами воздушного нападения. В частности:

183 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов (с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ)$

2 аэробаллистическими ракетами Х-47М, 2 Кинжал из воздушного пространства Астраханской обл. – РФ;

1 баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Курской области РФ;

4 крылатыми ракетами Искандер-К из Ростовской области РФ;

4 крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

/ t.me/kpszsu

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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