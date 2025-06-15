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РФ била Кинжалами, баллистикой и БпЛА: в Украине прогремели десятки взрывов

Алексей Тесля
15 июня 2025, 10:49
238
Противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника.
МиГ-31К, ПВО Украина
Украинская ПВО сбивала цели РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, АрмияИнформ

Главное:

  • ПВО обезвредила 167 из 194 средств воздушного поражения РФ
  • 119 сбиты огневыми средствами, 48 - локально потеряны

Украинская противовоздушная оборона обезвредила 167 из 194 средств воздушного поражения, которыми РФ атаковала Украину, в частности, беспилотниками и ракетами различных типов.

"По предварительным данным, по состоянию на 9.00 противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника, 119 сбиты огневыми средствами, 48 - локально потеряны", - сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

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В частности, 111 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 48 локально потеряны/подавлены РЭБ. Также 2 аэробаллистические Х-47М2 Кинжал, 3 крылатые ракеты Искандер-К и 3 крылатые ракеты Калибр.

Подчеркивается, что основное направление вражеского удара - Кременчуг на Полтавщине. Там зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника, падение сбитых (обломки) в 6 локациях.

ракета Калибр инфографика
/ Инфографика: Главред

В общем, в ночь на 15 июня (с 20.00 14 июня) противник атаковал 194 средствами воздушного нападения. В частности:

  • 183 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов (с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ)$
  • 2 аэробаллистическими ракетами Х-47М, 2 Кинжал из воздушного пространства Астраханской обл. – РФ;
  • 1 баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 из Курской области РФ;
  • 4 крылатыми ракетами Искандер-К из Ростовской области РФ;
  • 4 крылатыми ракетами Калибр из акватории Черного моря.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Screenshot
/ t.me/kpszsu

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Украине ракетами и дронами. Ночью по всей Украине звучал сигнал воздушной тревоги, сообщалось о комбинированной атаке РФ.

Как ранее сообщал Главред, ранее РФ ударила по Киеву сотнями дронов и ракет - полковник ВСУ раскрыл детали атаки. Армия РФ выпустила за ночь 315 дронов, среди которых были как ударные дроны, так и различные дроны-имитаторы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированного удара РФ по Украине 10 июня обратился к США. Украинский лидер подчеркнул, что нужно жесткое давление ради мира.

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Воздушные силы Вооруженных сил Украины

Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

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