После ударов вырос спрос на противогазы: дроны попали в две 'жирные' цели в РФ

Распространяется информация о пострадавших и повреждениях от падения обломков, а также видео пожара на территории завода.

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Что известно о ночных взрывах / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

В городе Невинномысск атакован химический завод "Азот"

В Новокуйбышевске мог быть атакован завод "Катализатор"

Также могла быть атакована Новокуйбышевская нефтехимическая компания

В ночь на 14 июня на территории России, в частности в Ставропольском крае и Самарской области, прогремели серии взрывов. Одним из главных объектов, которые вероятно подверглись атаке, стал химический завод "НевинномысскАзот" в городе Невинномысск. По словам местных властей, там были зафиксированы пострадавшие и падение обломков, предположительно, беспилотников.

Параллельно с этим в городе Новокуйбышевск могла произойти атака на предприятие по производству катализаторов для нефтехимической промышленности или на Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию. В российских соцсетях распространялись видео пожаров и взрывов на заводских территориях.

видео дня

"Не менее 10 взрывов прогремело над городом Невинномысск Ставропольского края. По предварительным данным, ВСУ пытаются атаковать БПЛА местное химическое предприятие. Местные жители рассказали SHOT, что около 3:20 услышали сирену воздушной опасности. Затем услышали по меньшей мере 10 взрывов над городом. Видно яркие вспышки в небе. Предварительно, система ПВО работает в районе местного химического предприятия. На данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет", - писал один из крупных Z-пабликов.

Сначала официальные источники не сообщали о разрушениях или пострадавших, однако позже было подтверждено по меньшей мере одного раненого человека. В некоторых пабликах ссылались на заявления губернатора о нескольких пострадавших из-за обломков дронов, которые упали в промышленной зоне города.

Видео, распространенные в российских Telegram-каналах, показывали момент попадания беспилотников в завод "НевинномысскАзот", а также пламя на его территории. Местные жители жаловались на сильный запах химикатов и предполагали возможную утечку кислоты - в городе растет спрос на противогазы.

Указанный завод является одним из крупнейших производителей удобрений в РФ: ежегодно здесь производят более миллиона тонн аммиака, более миллиона тонн аммиачной селитры и почти 900 тысяч тонн карбамида. Это предприятие принадлежит к группе компаний "ЕвроХим". Кроме того, здесь производят метилацетат, уксусную кислоту высокой чистоты и меламин. В 2024 году завод также запустил новую линию по производству калиевого нитрата.

Telegram-каналы сообщали о возможном поражении цеха №5, а также вероятном попадании в командный центр производства. Одно из видео, вероятно снятое работником завода, подтвердило, что на объекте действительно есть повреждения.

Что касается Самарской области, то там под удар, вероятно, попал завод "Катализатор" в Новокуйбышевске, который входит в структуру "Роснефти" и специализируется на регенерации и изготовлении катализаторов для нефтехимии. Местные власти подтвердили атаку дронов, но заявили, что серьезных разрушений нет.

БпЛА ночью атаковали Новокубышевский завод катализаторов / фото: тг-канал Главред

Очевидцы сообщали о большом количестве беспилотников (до 20), а также о якобы сбросе фосфора.

Кроме того, есть предположение, что был атакован и еще один стратегически важный объект - Новокуйбышевская нефтехимическая компания. Это предприятие производит более 50 видов продукции, включая сжиженные углеводороды, бензол, фенол, ацетон, синтетический этанол и МТАЭ (метил-трет-амиловый эфир). Общий объем переработки здесь составляет около миллиона тонн в год.

Удары по целям россиян - что известно

Как сообщал Главред, 13 июня в Крыму прогремела серия взрывов, дроны долетели до аэродромов. Громко было в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.

Впоследствии партизаны рассказали о потерях оккупантов. Агенты также рассказали, что из-за халатности российского командования была повреждена ценная техника - вероятно, зенитно-ракетный комплекс.

Украина за последние три года разработала широкий спектр беспилотных аппаратов и роботизированного оружия. Поэтому ГУР анонсировали новые удары и придумали, как остановить атаки на города Украины.

Больше важных новостей:

Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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