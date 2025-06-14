После ударов вырос спрос на противогазы: дроны попали в две 'жирные' цели в РФ

О чем речь:
- В городе Невинномысск атакован химический завод "Азот"
- В Новокуйбышевске мог быть атакован завод "Катализатор"
- Также могла быть атакована Новокуйбышевская нефтехимическая компания
В ночь на 14 июня на территории России, в частности в Ставропольском крае и Самарской области, прогремели серии взрывов. Одним из главных объектов, которые вероятно подверглись атаке, стал химический завод "НевинномысскАзот" в городе Невинномысск. По словам местных властей, там были зафиксированы пострадавшие и падение обломков, предположительно, беспилотников.
Параллельно с этим в городе Новокуйбышевск могла произойти атака на предприятие по производству катализаторов для нефтехимической промышленности или на Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию. В российских соцсетях распространялись видео пожаров и взрывов на заводских территориях.
"Не менее 10 взрывов прогремело над городом Невинномысск Ставропольского края. По предварительным данным, ВСУ пытаются атаковать БПЛА местное химическое предприятие. Местные жители рассказали SHOT, что около 3:20 услышали сирену воздушной опасности. Затем услышали по меньшей мере 10 взрывов над городом. Видно яркие вспышки в небе. Предварительно, система ПВО работает в районе местного химического предприятия. На данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет", - писал один из крупных Z-пабликов.
Сначала официальные источники не сообщали о разрушениях или пострадавших, однако позже было подтверждено по меньшей мере одного раненого человека. В некоторых пабликах ссылались на заявления губернатора о нескольких пострадавших из-за обломков дронов, которые упали в промышленной зоне города.
Видео, распространенные в российских Telegram-каналах, показывали момент попадания беспилотников в завод "НевинномысскАзот", а также пламя на его территории. Местные жители жаловались на сильный запах химикатов и предполагали возможную утечку кислоты - в городе растет спрос на противогазы.
Указанный завод является одним из крупнейших производителей удобрений в РФ: ежегодно здесь производят более миллиона тонн аммиака, более миллиона тонн аммиачной селитры и почти 900 тысяч тонн карбамида. Это предприятие принадлежит к группе компаний "ЕвроХим". Кроме того, здесь производят метилацетат, уксусную кислоту высокой чистоты и меламин. В 2024 году завод также запустил новую линию по производству калиевого нитрата.
Telegram-каналы сообщали о возможном поражении цеха №5, а также вероятном попадании в командный центр производства. Одно из видео, вероятно снятое работником завода, подтвердило, что на объекте действительно есть повреждения.
Что касается Самарской области, то там под удар, вероятно, попал завод "Катализатор" в Новокуйбышевске, который входит в структуру "Роснефти" и специализируется на регенерации и изготовлении катализаторов для нефтехимии. Местные власти подтвердили атаку дронов, но заявили, что серьезных разрушений нет.
Очевидцы сообщали о большом количестве беспилотников (до 20), а также о якобы сбросе фосфора.
Кроме того, есть предположение, что был атакован и еще один стратегически важный объект - Новокуйбышевская нефтехимическая компания. Это предприятие производит более 50 видов продукции, включая сжиженные углеводороды, бензол, фенол, ацетон, синтетический этанол и МТАЭ (метил-трет-амиловый эфир). Общий объем переработки здесь составляет около миллиона тонн в год.
Удары по целям россиян - что известно
Как сообщал Главред, 13 июня в Крыму прогремела серия взрывов, дроны долетели до аэродромов. Громко было в Евпатории, Севастополе, Бахчисарайском районе, Феодосии, Алуште, Саках, Новофедоровке, Каче, Кировском, Бахчисарайском районах.
Впоследствии партизаны рассказали о потерях оккупантов. Агенты также рассказали, что из-за халатности российского командования была повреждена ценная техника - вероятно, зенитно-ракетный комплекс.
Украина за последние три года разработала широкий спектр беспилотных аппаратов и роботизированного оружия. Поэтому ГУР анонсировали новые удары и придумали, как остановить атаки на города Украины.
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Удары по России
Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины.
Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков.
После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.
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