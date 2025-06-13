Нанесет ли Иран ядерный удар по Израилю: ИИ дал тревожный ответ

Ядерный удар приведет к немедленному сокрушительному ответу, международной изоляции и внутренней дестабилизации.

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Нанесет ли Иран удар ядерным оружием / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые выводы Gemini:

Ядерный удар приведет к немедленному сокрушительному ответу, международной изоляции и внутренней дестабилизации

Конфликт является "теневой войной", где Израиль сдерживает ядерную программу Ирана, а Иран реагирует опосредованно

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. ЦАХАЛ атаковал не только Тегеран, но и ударил по городам Натанз, Хоррамабад и Хамедан, где якобы расположены объекты иранской ядерной программы. Главред поговорил с искусственным интеллектом Gemini и спросил, нанесет ли Иран ядерный удар по Израилю.

1. Отсутствие ядерного оружия

По данным Gemini, хотя Иран активно развивает свою ядерную программу и обогащает уран, пока нет никаких подтвержденных данных от международных наблюдателей (МАГАТЭ) или разведывательных служб о том, что Иран уже обладает ядерным оружием. Создание боеголовки и ее интеграция в систему доставки - это сложный и длительный процесс.

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Даже если Иран и приближается к созданию ядерного оружия, он не объявлял об этом и не демонстрировал его.

2. Катастрофические последствия для Ирана

Однако Gemini на 100% ядерный сценарий не исключает - поэтому он проанализировал немедленный и сокрушительный ответный удар.

ИИ утверждает, что любой ядерный удар по Израилю привел бы к немедленному и массированному военному ответу не только от Израиля (который, по общему мнению, обладает ядерным оружием), но и, вероятно, от США и их союзников. Это привело бы к полному уничтожению иранской военной инфраструктуры и, возможно, к краху режима.

Также не стоит забывать, что Ирану, по данным Gemini, может угрожать бойкот и санкции. Страна оказалась бы в полной международной изоляции, сталкиваясь с беспрецедентными санкциями, которые бы парализовали его экономику.

Важным фактором, как считает Gemini, является и внутренняя дестабилизация. Ядерная атака, которая привела бы к таким последствиям, почти наверняка вызвала бы внутренние беспорядки и недовольство населения, которое уже находится под значительным давлением.

Иран и Израиль / Инфографика: Главред

3. Текущий конфликт и его природа

Похожие нападения, как напоминает Gemini, являются продолжением "теневой войны" и опосредованных конфликтов, которые продолжаются уже десятилетиями. Они, как правило, нацелены на уничтожение военных объектов, инфраструктуры или ликвидацию ключевых фигур.

Целью таких ударов Израиля, по мнению Gemini, является сдерживание иранской ядерной программы и ее военного потенциала, а также демонстрация силы.

Реакция Ирана, как правило, заключается в ответных ударах по объектам Израиля или его союзников через прокси-силы (например, Хезболла, ХАМАС, йеменские хуситы), или же в кибератаках, а не в прямом полномасштабном конфликте, тем более ядерном, отмечает Gemini.

4. Стратегические цели Ирана

Gemini также утверждает, что основной целью Ирана является выживание режима, региональное доминирование и противодействие американскому и израильскому влиянию.

Обладание ядерным оружием (или приближение к нему) рассматривается Ираном как сдерживающий фактор против потенциального нападения, а не как инструмент для начала ядерной войны. Использование ядерного оружия было бы самоубийством для иранского режима.

5. Заявление о "якобы расположенных объектах ядерной программы"

Важно отметить фразу "якобы расположенные". Израиль, атакуя эти объекты, пытается подорвать ядерную программу Ирана или, по меньшей мере, замедлить ее. Это действие является частью политики "недопущения" Ирана к ядерному оружию.

"Хотя напряженность между Израилем и Ираном чрезвычайно высока и может приводить к эскалации обычных военных действий, вероятность ядерного удара со стороны Ирана по Израилю чрезвычайно низкая. Это связано с отсутствием доказательств владения Ираном ядерным оружием, потенциально катастрофическими последствиями для самого Ирана в случае такого удара, а также с текущей логикой их противостояния. Иран понимает, что такой шаг был бы самоубийственным", - резюмировал Gemini.

Эскалация между Израилем и Ираном - что известно

Как писал Главред, в ночь на 13 июня израильские военные нанесли серии ударов по объектам на территории Ирана. Атакам подвергся не только Тегеран, но и города Натанз, Хоррамабад и Хамедан, где, по имеющейся информации, расположены объекты, связанные с ядерной программой Ирана.

В ответ на эти действия, Иран пообещал, что Израиль и США "дорого заплатят" за атаки. Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, подтвердил, что в результате израильских ударов, которые целенаправленно поразили военные и ядерные объекты, погибли высокопоставленные военные чиновники и ученые.

Впоследствии на эту ситуацию отреагировал глава США Дональд Трамп. Он заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать поддержку и защитить как собственные интересы, так и интересы Израиля, если Иран прибегнет к соответствующим действиям.

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Что важно знать, читая прогнозы ИИ? Важно отметить, что все приведенные выше аргументы и прогнозы, сгенерированные искусственным интеллектом, являются лишь оценками, вероятность которых может меняться в зависимости от многих факторов. Дополнительно стоит отметить, что возможности искусственного интеллекта ограничены. Он не может учесть все факторы, которые могут повлиять на решения деятелей, особенно те, которые связаны с политическими и военными тайнами. Поэтому, прогнозы, сгенерированные ИИ, следует воспринимать с осторожностью и не считать их окончательной истиной. Ситуация может измениться в любой момент, поэтому важно следить за развитием событий и быть готовыми к любому сценарию.

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