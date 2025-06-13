Повредили ли израильские удары ядерные объекты Ирана - в CNN ответили

Военные аналитики подчеркивают, что Иран много лет укреплял свои ядерные объекты, учитывая возможные военные удары.

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Подземные ядерные объекты Ирана выдержали удар / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем пишут CNN:

Три иранских ядерных объекта не получили повреждений в результате израильских ударов

Гендиректор МАГАТЭ контактировал с иранскими официальными лицами по этому вопросу

Несмотря на атаку на Натанз, МАГАТЭ не фиксирует повышения уровня радиации

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), контролирующее соблюдение ядерных стандартов в рамках ООН, подтвердило, что три ключевых иранских ядерных комплекса не получили повреждений после авиаударов со стороны Израиля. Об этом сообщает CNN.

В заявлении агентства говорится, что объекты, расположенные в Фордо, Исфахане и Бушере, остались неповрежденными. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел переговоры с иранскими представителями, чтобы получить дополнительную информацию.

видео дня

Ранее появилась информация об атаке на крупнейший ядерный центр Ирана - Натанз. На опубликованных фото и видео был виден значительный дым над территорией комплекса. Однако, по словам МАГАТЭ, уровень радиации остался в пределах нормы, что свидетельствует об отсутствии утечек.

​ Радиационное облучение / Инфографика: Главред

CNN обращает внимание, что объекты в Фордо и Натанзе размещены под землей. Фордо находится примерно в 32 км к северо-востоку от города Кум, а Натанз - около 240 км к югу от Тегерана.

"Иран потратил годы на укрепление своих ядерных объектов перед угрозой военных ударов, что затруднит их полное уничтожение", - сообщили CNN военные эксперты.

Для защиты использовались армированный бетон и система подземных туннелей с поворотами, что делает их уничтожение чрезвычайно сложным.

Израиль начал войну с Ираном - что известно

Как писал Главред, в ночь на 13 июня армия Израиля нанесла удары по территории Ирана. ЦАХАЛ атаковал не только Тегеран, но и ударил по городам Натанз, Хоррамабад и Хамедан, где якобы расположены объекты иранской ядерной программы.

После масштабной атаки в Иране пообещали, что Израиль и США "дорого заплатят". Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи признал, что в результате израильских ударов, направленных, в частности, на ядерные и военные объекты, ликвидированы высокопоставленные военные чиновники и ученые.

Впоследствии глава Штатов Дональд Трамп отреагировал на авиаудары Израиля по Ирану. Он заявил, что США готовы защищать как себя, так и Израиль в случае иранского ответа.

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Что известно о CNN? CNN - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей. Сейчас расположена в г. Атланта, штат Джорджия, США. CNN первой начала круглосуточное вещание в 25-ю годовщину своего основания, 1 июня 2005 года, пишет Википедия.

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