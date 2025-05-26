Неужели отказывают руки: видео со странным поведением Путина всколыхнуло сеть

Неординарный момент попал в объективы камер и вызвал новую волну подозрений.

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Странная сцена попала на видео / коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Главное:

Владимир Путин странно обращался с левой рукой после рукопожатия с Денисом Мантуровым

На видео зафиксировано, как Путин растирал запястье и ладонь, а также снял часы

Инцидент вызвал волну домыслов в сети, предполагая возможный дискомфорт или боль

Во время недавней публичной встречи президента РФ Владимира Путина пользователи соцсетей обратили внимание на его необычное поведение. После рукопожатия он долго массировал свою руку и даже снял часы, пишет Телеграф.

Инцидент произошел 26 мая во время официальной встречи с представителями деловых кругов России. В момент, когда Путин заходит в зал и жмет руку Денису Мантурову, вице-премьеру и экс-главе Минпромторга РФ, он ведет себя довольно типично. Но после того, как занимает место, внимание привлекает его нетипичная реакция.

Сперва глава Кремля снимает часы с правой руки, после чего начинает растирать запястье. Затем переходит ко всей ладони. Это длится несколько минут. Хотя движения кажутся незначительными, пользователи сети сразу начали делать предположения о причинах такого жеста.

Одна из версий - рукопожатие с Мантуровым было настолько сильным, что могло вызвать неприятные ощущения или даже боль. Поэтому Путин якобы пытался облегчить дискомфорт.

Это не первая ситуация, которая вызывает подозрения относительно состояния здоровья Путина. В 2022 году СМИ уже фиксировали необычное поведение политика: он держался за край стула, а его правая рука выглядела неестественно. На внешней стороне ладони тогда заметили синяки, которые, вероятно, пытались скрыть гримом. Это породило версии о возможном медицинском вмешательстве, в частности внутривенные вливания.

Слухи о болезни Путина - что известно

Как рассказывал Главред, во время одного из обращений поведение Путина удивило журналистов. В Bild заметили, что он записал видео, во время которого совершенно не двигал руками или пальцами.

Ранее и в США раскрыли неожиданный диагноз главы Кремля. По мнению американского адвоката Эда Стира, который работал прокурором и специализировался на организованной преступности и коррупции утверждает, что у Путина целый "букет болезней".

По словам Андрея Сидельникова, лидера международного движения "Говорите громче!", последнее поведение лидера Кремля демонстрирует его психологические проблемы. Так, он даже указал на вероятную болезнь.

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Что известно об издании "Телеграф"? "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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