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У Путина целый "букет болезней": в США раскрыли неожиданный диагноз

Алексей Тесля
15 сентября 2024, 22:22
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Единственный способ бороться с психопатами – через систему уголовного правосудия, уверен Эд Стир.
У Путина целый 'букет болезней': в США раскрыли неожиданный диагноз
Назван диагноз Владимира Путина / колаж: Главред, скріншот: відео

Диктатор Владимир Путин имеет черты нарциссизма, психопатии и манипулятивного поведения, он неоднократно делал неадекватные заявления и демонстрировал жесткое поведение, заявил американский адвокат Эд Стир, который работал прокурором и специализировался на организованной преступности и коррупции.

Психопаты, по его словам, особенно опасны, потому что наука не нашла способ контролировать их поведение, а единственный способ бороться с ними – через систему уголовного правосудия, подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

"Все психопаты – манипулятивны. Они не имеют эмоций, поэтому в детстве они чувствуют пустоту. Психопаты учатся заполнять ее определенными формами поведения, которые приносят им удовольствие. Получают они его от манипуляции и причинения боли другим людям", – объяснил адвокат.

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Он пояснил, что психопаты не испытывают страха и у них нет совести. Поэтому, по его мнению, психопаты не могут отличить правду от лжи, а также они говорят неправду так же легко, как и правду.

"Когда вы смотрите на поведение Путина, становится понятно, что он способен манипулировать другими людьми, потому что сам не имеет эмоций. Также он может использовать эмоциональные слабости других людей. Он не стесняется врать и не может отличить в собственном уме ложь от правды, потому что у него нет совести", – подчеркнул эксперт.

Он уверен в том, что Путин ликвидировал Евгения Пригожина, который был для него проблемой, а также убил оппозиционера Алексея Навального.

"Он убил Навального просто, чтобы убрать его как фактор в переговорах об освобождении пленных между Россией и Западом. Путин не хотел вести переговоры по Навальному, потому что оппозиционер был слишком большой угрозой", – добавил Стир.

Кто такой Владимир Путин?

Владимир Путин - президент Российской Федерации, однако Украина и ряд других стран мира не признают легитимность выборов 2024 года в РФ.
Путин принял решение о вторжении в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. Вторжение, которое осудила Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, привело к введению новых санкций против России и ее частичной международной изоляции и вызвало валютный кризис в России. Военным преступником Путина признали Сенат США (единогласно), Сейм Польши. Евросоюз, а также США, Япония и ряд других стран ввели лично персональные санкции против Путина.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест Владимира Путина по обвинению в незаконной депортации украинских детей во время вторжения в Украину, пишет Википедия.

Ранее психолог раскрыл неожиданный диагноз Путина. Для Владимира Путина предотвращение мятежа является мощным эмоциональным шагом, считает Валентин Ким.

Ранее журналисты издания Bild провели собственное исследование и определили ряд основных отличий, по которым можно отличить диктатора страны-агрессора России Владимира Путина от его двойников. Говорится, что настоящий Путин в последнее время почти ни с кем не встречается. Его поездки и мероприятия, которые он посещает сам, единичны.

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