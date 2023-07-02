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Эйфория после паранойи: психолог раскрыл неожиданный диагноз Путина

Алексей Тесля
2 июля 2023, 15:41 обновлено 2 июля, 15:48
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Для Владимира Путина предотвращение мятежа является мощным эмоциональным шагом, считает Валентин Ким.
Владимир Путин
Владимир Путин отметился странным поведением / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Telegram

После того как диктатор Владимир Путин пережил один из своих главных страхов — возможность потери власти во время бунта ЧВК Вагнера, он начал демонстрировать эйфорию, заявил психолог, эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

Ранее российская пропаганда заявила о визите Путина в Дагестан. На обнародованных кадрах было показано, как он ходит по улицам Дербента, где его встречают восторженные "местные жители". Это идет вразрез с параноидальным страхом главы кремлевского режима за собственную безопасность, сказал он в интервью Radio NV.

"Для него возможность потери власти — это всегда очень сильная угроза. Власть для него является сверхценностью и возможность ее обратно забрать, обезопасить себя, удостовериться в том, что ему ничего не угрожает, это очень мощное эмоциональное событие. Он на него именно таким образом реагирует, таким "хождением в народ", — говорит эксперт.

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По его мнению, для Путина предотвращение мятежа является мощным эмоциональным шагом, который заставляет его делать какие-то такие эйфорические вещи.

"Он хочет поделиться своей, ну действительно, неискусственной, достаточно естественной радостью от того, что так сложились обстоятельства, что он опять таки у власти. Он хочет продемонстрировать местным элитам, что он может присутствовать сам у них. Потому что, скажем правду, местные элиты этот экзамен на лояльность не выдержали", — считает собеседник.

Он пояснил, что для Путина это действительно возможность продемонстрировать себя, продемонстрировать свою власть, свою непреклонность.

"С одной стороны, то есть рациональные мотивы, а с другой стороны, мотивы чисто эмоциональные. Он действительно испытывает радость и эта радость создает эйфорическое настроение, когда он начинает, ну например, вот так идти в народ", — добавил Ким.

Напомним, ранее Путин посетил город Дербент. Но в сети сразу усомнились в том, что в эту поездку отправился настоящий Путин, ведь его поведение и ряд заметных признаков были очень странными.

Отличия от "стандартного Путина" заметны как во внешности, так и в поведении лица, прибывшего в Дербент. На это обратили внимание пользователи сети. В частности, политолог Алексей Голобуцкий обратил внимание в Twitter, что "новая версия" российского диктатора слишком худая по сравнению с тем, что все привыкли видеть.

Ранее журналисты издания Bild провели собственное исследование и определили ряд основных отличий, по которым можно отличить диктатора страны-агрессора России Владимира Путина от его двойников. Говорится, что настоящий Путин в последнее время почти ни с кем не встречается. Его поездки и мероприятия, которые он посещает сам, единичны.

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