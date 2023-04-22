Фальшивый Путин: журналисты доказали, что в Украину приезжал двойник диктатора РФ

Целый ряд черт лица главы Кремля и его двойника существенно отличаются. Журналисты сказали, в каких поездках был настоящий Путин, а в каких его "дублер".

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Журналисты указали ряд признаков, которые выдают двойников Путина/ bild.de

Настоящий российский диктатор Владимир Путин в последнее время почти ни с кем не встречается. Его поездки и мероприятия, которые он посещает сам, единичны.

Зато во многих случаях главу Кремля заменяют двойники. К такому выводу пришли журналисты издания Bild, проведя собственное исследование.

Журналисты определили ряд основных отличий, по которым можно отличить диктатора страны-агрессора России от его двойников.

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Подбородок: иногда выступает, а иногда скошен.

Губы: в одних случаях они узкие, в других – выпуклые.

Нос: иногда выпуклый, иногда курносый.

Веки: время от времени они с мешками, а в других случаях – без.

Уши: мочки разные, складки у основания иногда есть, иногда нет.

Расстояние между глазами и ушами разное.

В то же время журналисты напомнили, что форма ушей, как и отпечатки пальцев, почти уникальны у каждого человека. А вот у "разных Путинов" биометрические и другие показатели уха не совпадают.

В издании утверждают, что на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином мог присутствовать настоящий Путин, а вот на встрече со студентами в МГУ, похоронах экс-главы Башкирии, в оккупированном Мариуполе и Херсонской области мог быть его двойник.

Возможность существования двойников Путина

Ранее о том, что в оккупированных Крыму и Мариуполе был не российский диктатор Владимир Путин, а его двойник, заявил российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

Также ранее Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, рассказывал, как распознать двойника Путина. Отмечалось, что Путин во время официальных встреч держится на значительном расстоянии от визави из-за страха отравления и заражения. А вот двойник Путина на официальных встречах выходит "практически в полный контакт" и даже участвует в фотосессиях, стоя вплотную с другими людьми.

Напомним, российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, как отличить настоящего президента РФ Владимира Путина от его двойников, которых у главы Кремля несколько. По словам Гиркина, есть один главный признак настоящего Путина – российский диктатор никогда не появляется в толпе.

Напомним, в статье Business Insider также обратили внимание на разную форму ушей у Путина. В издании отметили, что, по мнению специалистов, двойникам главы Кремля могли сделать операции, чтобы они были максимально похожими на него. Но форма ушей выдает двойников.

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