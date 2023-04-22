УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Фальшивый Путин: журналисты доказали, что в Украину приезжал двойник диктатора РФ

Алёна Воронина
22 апреля 2023, 08:34 обновлено 22 апреля, 08:48
245
Целый ряд черт лица главы Кремля и его двойника существенно отличаются. Журналисты сказали, в каких поездках был настоящий Путин, а в каких его "дублер".
Путин
Журналисты указали ряд признаков, которые выдают двойников Путина/ bild.de

Настоящий российский диктатор Владимир Путин в последнее время почти ни с кем не встречается. Его поездки и мероприятия, которые он посещает сам, единичны.

Зато во многих случаях главу Кремля заменяют двойники. К такому выводу пришли журналисты издания Bild, проведя собственное исследование.

Журналисты определили ряд основных отличий, по которым можно отличить диктатора страны-агрессора России от его двойников.

видео дня
  • Подбородок: иногда выступает, а иногда скошен.
  • Губы: в одних случаях они узкие, в других – выпуклые.
  • Нос: иногда выпуклый, иногда курносый.
  • Веки: время от времени они с мешками, а в других случаях – без.
  • Уши: мочки разные, складки у основания иногда есть, иногда нет.
  • Расстояние между глазами и ушами разное.

В то же время журналисты напомнили, что форма ушей, как и отпечатки пальцев, почти уникальны у каждого человека. А вот у "разных Путинов" биометрические и другие показатели уха не совпадают.

В издании утверждают, что на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином мог присутствовать настоящий Путин, а вот на встрече со студентами в МГУ, похоронах экс-главы Башкирии, в оккупированном Мариуполе и Херсонской области мог быть его двойник.

Возможность существования двойников Путина

Ранее о том, что в оккупированных Крыму и Мариуполе был не российский диктатор Владимир Путин, а его двойник, заявил российский оппозиционный политик, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 гг. Илья Пономарев.

Также ранее Telegram-канал Генерал СВР, который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ, рассказывал, как распознать двойника Путина. Отмечалось, что Путин во время официальных встреч держится на значительном расстоянии от визави из-за страха отравления и заражения. А вот двойник Путина на официальных встречах выходит "практически в полный контакт" и даже участвует в фотосессиях, стоя вплотную с другими людьми.

Напомним, российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал, как отличить настоящего президента РФ Владимира Путина от его двойников, которых у главы Кремля несколько. По словам Гиркина, есть один главный признак настоящего Путина – российский диктатор никогда не появляется в толпе.

Напомним, в статье Business Insider также обратили внимание на разную форму ушей у Путина. В издании отметили, что, по мнению специалистов, двойникам главы Кремля могли сделать операции, чтобы они были максимально похожими на него. Но форма ушей выдает двойников.

Вас также может заинтересовать:

новости России двойник двойники Путин новости
Реклама

Главное за день

Потеплеет до +22 и прекратятся дожди: в Украину идет настоящая весна, синоптик назвал дату

Потеплеет до +22 и прекратятся дожди: в Украину идет настоящая весна, синоптик назвал дату

09:10 Синоптик
Погонят врага по всей территории юга вплоть до Крыма: Маломуж озвучил наилучший сценарий наступления ВСУ

Погонят врага по всей территории юга вплоть до Крыма: Маломуж озвучил наилучший сценарий наступления ВСУ

08:36 Украина
Оккупанты возобновили атаки дронами и бьют по Украине "Шахедами" из новой партии – ISW

Оккупанты возобновили атаки дронами и бьют по Украине "Шахедами" из новой партии – ISW

07:45 Украина
Все главные новости

Последние новости

09:22

Сдавать в металлоприемку- преступление: что сделать с ванной, которая валяется на даче

09:19

У оккупантов паника из-за взрыва в Мелитополе: на место "хлопка" слетелись полиция и скораяВидео

09:10

Потеплеет до +22 и прекратятся дожди: в Украину идет настоящая весна, синоптик назвал датуВидео

08:36

Погонят врага по всей территории юга вплоть до Крыма: Маломуж озвучил наилучший сценарий наступления ВСУВидео

08:34

Фальшивый Путин: журналисты доказали, что в Украину приезжал двойник диктатора РФВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:20

На плечах паникующих россиян мы сможем зайти в Крыммнение

07:45

Оккупанты возобновили атаки дронами и бьют по Украине "Шахедами" из новой партии – ISWВидео

06:56

Украина не использует все свои возможности в этой войнемнение

05:00

"Все думают, что я шучу": женщина вышла замуж за мужчину с интересной фамилией

Реклама
04:05

Уничтожить сорняк "напалмом": как избавиться от крапивы навсегда

03:20

"Перспектив у РФ нет": Маломуж рассказал, как ВСУ разгромят оккупантов во время контрнаступленияВидео

02:45

"Неужели за голову взялась?": Волочкова лишилась волос и вызвала фурор в СетиВидео

02:15

"В окружения Путина будет 2 выхода": Маломуж спрогнозировал реакцию Кремля на успех контрнаступления ВСУВидео

01:35

В боях за город-крепость Бахмут погиб отец троих детей из Харьковской области

01:00

Лучший отец по гороскопу: 3 знака зодиака, чьи дети всегда будут счастливы

00:42

Как очень быстро сварить старую домашнюю курицу: бомбический секрет, о котором мало кто знаетВидео

00:30

Какая прическа молодит после 30 лет: 2 удачные стрижки средней длины, которые подходят всемФото

00:20

Глава эстонской разведки озвучил точную дату контрнаступления ВСУВидео

21 апреля, пятница
23:37

Ошеломительная головоломка, которая под силу лишь мудрецам: нужно найти кубики сахара на картинке

23:29

"Просил, чтобы ее не было": Хлывнюк рассказал об отношениях с Оксаной Марченко

Реклама
23:09

"Для свободы Украины": Латвия передаст украинской армии все свои ПЗРК StingerВидео

23:08

Сын Пескова был боевиком "Вагнера": Пригожин удивил заявлениемВидео

22:11

Попал под артиллерийский обстрел: в боях за независимость Украины погиб 28-летний защитникВидео

21:52

Доступная роскошь из 2 ингредиентов: рецепт зеленого салата Весенняя бомба за 10 минутВидео

21:47

Тарифы вырастут вдвое: в Украине может подорожать электроэнергияВидео

21:33

Японский маникюр в тренде: чем он отличается от обычного и за что его любят во всем миреФото

21:04

ВСУ освободят больше земель: в НАТО уверены в успешности контрнаступления Украины

20:15

"Я плачу за все": в Австрии учительница набросилась на детей беженцев из Украины

19:35

Путин сидел на полу с подгузником и плакал: новые ошеломляющие подробности о здоровье диктатора - СМИВидео

19:20

Столтенберг сменил риторикумнение

19:18

ВСУ усилят бригадами на Abrams, Украине дадут больше ПВО: главные итоги Рамштайна-11

18:48

Суд оставил митрополита Павла под домашним арестом: он разнылся в зале судаВидео

18:46

"В ближайшие месяц-два планы будут реализованы": Маломуж назвал сроки начала контрнаступления ВСУ

17:59

"Россияне не будут ждать до сентября": Юсов рассказал, как РФ хочет сорвать контрнаступление ВСУВидео

17:48

"Танковая коалиция" для ВСУ: в Польше создадут Центр техобслуживания Leopard 2

17:43

Путинский патриарх Кирилл назвал убийство украинцев "святым делом"Видео

17:27

Верный или изменщик: что руки могут сказать о человеке

17:13

Энергетическая безопасность, поддержка экономики, - Виталий Кличко обсудил с делегацией ЕБРР новые проекты

17:02

"Мне приятно": Буданов иронично отреагировал на обвинения в "теракте" и "арест" в Москве

17:00

Залез на танцора и делал странные движения: Киркорова могут привлечь к ответственности за пропаганду ЛГТБВидео

Реклама
16:57

Какие цветы нельзя сажать на кладбище: 3 вида растений, которым не место на могиле

16:41

РФ готова закончить войну, но планирует новое вторжение: Арестович спрогнозировал сроки

16:30

Родной брат звезды "Ворониных" совершил жуткое убийство

16:19

Чем подкормить клубнику весной для хорошего урожая: простые схемы для дачников

16:15

"Можем продвинуться на сотни километров": генерал Маломуж рассказал, каким будет наступление ВСУВидео

15:59

Что значит потеря серебряного кольца: 3 неприятных приметы

15:45

Членство Украины в НАТО: Орбан истерично отреагировал на заявление генсека Альянса

15:33

Мелочный отец Киркорова решил при разводе оставить свою женщину ни с чемВидео

15:32

Вторая жизнь старых джинсов: что из них можно сделатьВидео

15:29

Пуля застряла в челюсти: украинский военный чудом выжил, не догадываясь об этом

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять