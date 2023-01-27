Страх покушения и отравления: СМИ рассказали, как распознать двойника Путина

Президент РФ Владимир Путин во время официальных встреч держится на значительном расстоянии от визави из-за страха отравления и заражения.
Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, регулярно публикующий инсайды из Кремля.
В качестве сравнения напоминается о том, что используемый Кремлем двойник Путина на официальных встречах выходит "практически в полный контакт" и даже участвует в фотосессиях, стоя вплотную с другими людьми.
"Конечно Путин, во-первых, не желает, чтобы визави реально оценили даже по внешнему виду его состояние здоровья, а во-вторых, президент боится покушений и любая, даже гипотетическая возможность быть отравленным или зараженным воспринимается им очень даже в серьёз, от того он и держится на расстоянии от собеседников", - отмечается в сообщении.
Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.
Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.
Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.
Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.
В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.
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