Страх покушения и отравления: СМИ рассказали, как распознать двойника Путина

Используемый Кремлем двойник Владимира Путина на официальных встречах выходит "практически в полный контакт".

СМИ рассказали о двойниках Владимира Путина / russsoprot - LiveJournal

Президент РФ Владимир Путин во время официальных встреч держится на значительном расстоянии от визави из-за страха отравления и заражения.

Об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР, регулярно публикующий инсайды из Кремля.

В качестве сравнения напоминается о том, что используемый Кремлем двойник Путина на официальных встречах выходит "практически в полный контакт" и даже участвует в фотосессиях, стоя вплотную с другими людьми.

"Конечно Путин, во-первых, не желает, чтобы визави реально оценили даже по внешнему виду его состояние здоровья, а во-вторых, президент боится покушений и любая, даже гипотетическая возможность быть отравленным или зараженным воспринимается им очень даже в серьёз, от того он и держится на расстоянии от собеседников", - отмечается в сообщении.

Напомним, об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он.

Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

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