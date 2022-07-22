Стареющему Путину ищут замену: в РФ назвали кандидатов в преемники

В РФ рассматривают вариант сословной, династической смены элит, говорит Марк Фейгин.
Дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина, заявил российский правозащитник Марк Фейгин.
Как подчеркнул он в интервью Оbozrevatel, в РФ рассматривают вариант сословной, династической смены элит.
"Кремль видит только сменяемость своих на своих, и все. Кого они будут подтягивать? Не на улице же селекцию проводить. Они выбирают из своих, из тех, кто принимает решения. Исполнителями, уборщицами могут быть кто угодно, а вот люди, которые распоряжаются всеми богатствами, властью и всем остальным, должны быть дети", - отметил собеседник.
При этом он обратил внимание на то, что Тихонова близка к Юрию Ковальчуку, который входит в ближний круг Путина: "Он может убеждать, что такая конструкция – взять и поменять Путина на дочь – жизнеспособна. Препятствие тут только одно: то, что она женщина".
"Я думаю, все это десятилетие – если Путин скоропостижно не умрет или если не начнутся какие-то процессы – будет продолжаться процесс передачи власти, медленный и спокойный. Все они займут должности в правительстве, кто-то в администрации президента, и будет уже приниматься решение", - не исключил правозащитник.
В то же время среди вероятных кандидатов на смену Путину он упомянул сына секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
"Там могут быть равновесные должности – один премьер, другой президент или вице-президент. Можно поменять все что угодно в любую сторону Мне кажется, Путину, конечно, хотелось бы, чтобы это была дочь. Это для него стареющего, немощного более уверенная гарантия. Но я допускаю, что они могут сойтись и на кандидатуре сына Патрушева или какой-то другой кандидатуре из лиц среднего возраста", - добавил Фейгин.
Читайте такжеПутин готовит преемника: в МВД раскрыли детали и назвали фаворита
Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.
Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.
Читайте такжеВ Кремле странно прокомментировали сопли Путина во время визита в Иран
Читайте еще:
- Неожиданный преемник: таролог раскрыла, кто метит на место Путина
- В РФ заговорили о поиске преемника Путина из-за провала войны в Украине – СМИ
- Развал РФ или смена власти: эксперт назвал вероятного преемника Путина