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Двойникам Путина сделали пластику: в ГУР объяснили, как вычислить "клонов"

31 октября 2022, 16:32

Двойники Владимира Путина заменяли его в особых случаях, объяснил Кирилл Буданов.

Путин и двойники
В ГУР рассказали о двойниках Владимира Путина / Russsoprot-LiveJournal

Об использовании Кремлем двойников Владимира Путина рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Кремль использует людей, которым для схожести с российским диктатором сделали пластические операции, подчеркнул он в комментарии изданию Daily Mail.

Глава военной разведки Украины уточнил, что в прошлом уже обнаруживали двойников Путина, которые заменяли его в особых случаях, но сейчас это обычная практика.

Вместе с тем он отметил, что существуют, по меньшей мере, три человека, которых выдают за Владимира Путина.

"Мы знаем о трех лицах, которые постоянно появляются, но сколько их мы не знаем. Они все делали пластические операции, чтобы походить. Единственное, что их выдает, это рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", – добавил Буданов.

Ранее сообщалось о том, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина.

В России рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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