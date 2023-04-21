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"Для свободы Украины": Латвия передаст украинской армии все свои ПЗРК Stinger

Алина Дембицкая
21 апреля 2023, 23:09 обновлено 21 апреля, 23:11
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Сама Латвия после этого не останется беззащитной, поскольку на вооружении ее армии останутся более современные системы RBS 70 шведского производства.
ВСУ, ЗРК Stinger
Латвия передаст украинской армии все свои ПЗРК Stinger / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, Википедия

Латвия решила передать Вооруженным силам Украины все имеющиеся в стране переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger. Об этом заявила министр обороны страны Инара Мурниеце на встрече в формате "Рамштайн", пишет LSM.

"Латвия откликнулась на просьбу Украины о поставках систем ПВО и решила передать Украине все имеющиеся у нас системы ПВО Stinger. Мы сделаем все возможное, чтобы передать их как можно скорее. Все Stinger, которые мы отправили на фронт в Украину, предназначены не только для свободы Украины, но и для безопасности Латвии", - заявила Мурниеце.

В то же время министр не сообщила, о каком именно количестве Stinger идет речь. При этом Мурниеце заверила, что сама Латвия после этого не останется беззащитной, поскольку на вооружении ее армии останутся более современные системы RBS 70 шведского производства.

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Кроме того, по ее словам, Латвия продолжает воплощать программу подготовки украинских военнослужащих.

"Нашей целью было удвоить количество украинских солдат, прошедших подготовку в Латвии в этом году, если сравнить с 2022 годом. Сейчас мы видим, что сможем подготовить еще больше военнослужащих Вооруженных сил Украины на разных уровнях. Уверена, что до конца года Латвия подготовит почти три тысячи солдат Вооруженных сил Украины", - сказала министр обороны.

Что известно о ЗРК Stinger

Stinger – переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля – воздух" с инфракрасной головкой самонаведения разработки американской компании General Dynamics.

Предназначен для поражения низколетящих вертолетов и самолетов противника на встречных и догонных курсах в условиях воздействия природных и искусственных тепловых помех.

Принят на вооружение в США в 1981 году, находится на вооружении в более чем 29 странах, пишет Википедия.

Военная помощь Украине

Недавно на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2 и до 40 боевых машин пехоты Marder. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ через 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Кроме того, на баланс Десантно-штурмовых войск Украины поступили британские танки Challenger 2, американские бронемашины Stryker и Cougar, а также немецкие боевые машины пехоты. Министр обороны Алексей Резников показал первые кадры помощи, которая поступила от международных партнеров.

Между тем глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украине для противостояния стране-агрессору РФ в войне сейчас больше всего нужны системы противовоздушной обороны, оружие большой дальности и бронетехника.

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