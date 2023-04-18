"Россияне выдыхаются": в ближайшие недели армия РФ может остановить наступление на Бахмут - Свитан

Эксперт подчеркнул, что если в ближайшие недели россияне не смогут провести эффективные наступательные действия в Бахмуте, им придется отойти к Попасной.

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Свитан заявил, что в ближайшие недели армия РФ может остановить наступление на Бахмут / Личный архив Романа Свитана, Минобороны РФ

Видя бесперспективные результаты на некоторых участках фронта, российские оккупационные войска могут отступать. Кроме того, захватчики могут прекратить ведение наступательных действий в Бахмуте. Такое мнение высказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 канала.

По его словам, для российских захватчиков Луганское направление может стать приоритетным, тогда как с некоторых участков Донецкого, Херсонского и Запорожского направлений оккупанты могут отступить.

Свитан подчеркнул, что россияне уперлись в украинский укрепрайон, во вторую линию обороны неподалеку Авдеевки. Продвигаться там дальше им нет военной необходимости.

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"Это потому, что у них не получилось и не получится окружить Авдеевку. Для этого мы и держали город – Авдеевский гарнизон завязан на прилегающие подходы к городу", - отметил Свитан.

Он добавил, что российские оккупанты могут применить авиацию и артиллерию, чтобы уничтожить Авдеевку, так же как и Бахмут, однако это будет зависеть от их ресурсов. Вероятно, захватчики в ближайшее время будут переходить к обороне на всех своих позициях, включая Херсонское, Запорожское и часть Донецкого направления.

"Они, скорее всего, оставят Бахмутское направление и Кременную. Более того, возможно, они остановят наступательные действия в Бахмуте, потому что они бесперспективны", - подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Свитан отметил, что единственным перспективным направлением для России является направление Кременная-Лиман. Там они могут долго пытаться вытеснить украинские войска за рубеж рек Оскола и Северского Донца.

"Россияне выдыхаются. У них ослабевает наступательный потенциал. Им нужно, по всем законам войны, переходить к глухой обороне и накоплению ресурсов и резервов. В этом случае с некоторых позиций россияне будут отходить", - отметил Свитан.

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что если в ближайшие недели россияне не смогут провести эффективные наступательные действия в Бахмуте, им придется отойти к Попасной.

Битва за Бахмут

Недавно командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский рассказал о том, что происходит в самой горячей точке на фронте. По его словам, ситуация в Бахмуте остается сложной, но контролируемой. Враг перешел к так называемой "сирийской" тактике выжженной земли, уничтожая огнем здания и позиции.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские оккупационные войска в своих попытках захватить город Бахмут Донецкой области используют самые профессиональные подразделения, однако несут огромные потери.

Ранее стало известно, что бойцам Вооруженных сил Украины удалось отбить у российских оккупантов посадку, которая обеспечивает проезд в Бахмут Донецкой области. Украинские защитники отбили у врага посадку в 500 метров. При этом соседнее подразделение сумело удержать окопы, обеспечивающие проездность дороги на Бахмут.

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