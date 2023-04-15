В ход пошла конница: Жданов рассказал, как россияне транспортируют оборудование на фронт

Военный эксперт подчеркнул, что не только нехватка техники стала проблемой для российских военных.

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Жданов рассказал, как россияне транспортируют оборудование на фронт / скриншот YouTube

У российских оккупантов не хватает техники для подвоза необходимого вооружения, поэтому они берут лошадей для выполнения таких задач. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Как отметил Жданов, не только нехватка техники стала проблемой для российских военных. В стране-агрессоре сейчас используют названия для своих новых полков, которые происходят со времен Второй мировой войны, отдавая таким образом дань памяти своих предшественников.

"Нумерацию новых сформированных полков из мобилизованных в России сейчас ведут от Красной армии, со Второй мировой войны. Они так якобы связывают историю, возрождают историю дедов. Так, например, полки уже называются не мотострелковыми, а стрелковыми, как в 40-х годах", - сказал военный эксперт.

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По его словам, в России сейчас делается все, чтобы перевести стрелки нынешней войны в статус отечественной. И тогда - " вставай, страна огромная!".

"Вот только Путин боится этот лозунг объявить, потому что чем дальше в лес, тем толще партизаны. Еще год назад он мог это сделать, и была бы поддержка. А сегодня разговоры на кухне все-таки побеждают разговоры на экране телевизоров. Поэтому в Кремле боятся. Они боятся даже объявить вторую волну мобилизации", - отметил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Напомним, недавно военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что страна-агрессор Россия за время полномасштабной войны против Украины исчерпала весь свой ресурс, а потому ее больше нечем нас удивлять. Сейчас РФ может лишь расконсервировать старые танки времен Второй мировой войны.

"России уже нечего доставать. Все, список подошел к концу. Больше достать из загашника нечего. Нас России больше нечем удивить", - сказал Жданов.

Также Жданов отметил, что враг уже отправил на фронт очень старые танки Т-55, которые были выпущены в 1958-1979 годах. Однако оккупанты будут применять их не как обычные танки для наступления.

"Россия уже достает танки Т-55. Скорее всего, мы потом сможем найти укрепрайоны из них, когда танки закапывают по самую башню и используют в качестве огневых средств, стационарной артиллерии, а не в качестве маневренных средств, как обычно применяются танки", - сказал Олег Жданов.

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