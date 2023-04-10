"Россияне очень быстро учатся": Резников рассказал, как оккупанты противодействуют HIMARS

Глава Минобороны отметил, что российские захватчики – это враг, с которым очень трудно драться.

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Резников рассказал, как оккупанты противодействуют HIMARS / Facebook Резников, DVIDSHUB Flickr

После того, как Украина получила современное западное оружие, российские оккупационные войска начали отводить свою технику на большие расстояния. Однако захватчики все еще не жалеют своих солдат и готовы потерять до трех миллионов военных, чтобы достичь хоть каких-то успехов на фронте. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью Delfi.

Как отметил Резников, россияне – это враг, с которым очень трудно драться. Они очень быстро учатся. Вследствие этого меняется и тактика ведения боевых действий.

"Когда они открыто вторглись в Украину 24 февраля прошлого года, они шли вперед колоннами, без артиллерийского прикрытия, разведки, ничего не боясь. И еще везли с собой парадную форму, думая, что за три дня они пройдут парадом по центру Киева. Это им дорого стоило. Мы разбивали эти колонны, перерезали их логистические цепочки. Это привело к первому, как они называли, "жесту доброй воли" – освобождению Киевской, Черниговской и Сумской областей. Очередное проявление "доброй воли" произошло на Змеином острове, затем в Харьковской области и Херсоне", - сказал министр обороны.

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Резников отметил, что с мая Украина начала получать от партнеров "вещи, меняющие ход игры, такие как 155-мм артиллерийские системы, а с середины лета получили вторую поддержку, которая меняет существенно все, – HIMARS и другие ракетные системы залпового огня".

По его словам, системы западных стран позволили ВСУ попадать в цели на расстоянии 80 км, уничтожать российские склады оружия, склады с топливом и командные пункты ВС РФ. Это Резников назвал ключом к успеху в направлении Харькова и Херсона.

"Они (россияне) вынесли из этого урок и стали оттягивать всю эту свою инфраструктуру за 120 км. Да, это усложнило их логистику, но мы больше не могли поражать эти цели с помощью HIMARS и других систем. Возникла необходимость в поиске других решений, способных удлинить наши руки. Именно поэтому мы сейчас обсуждаем это с нашими партнерами, заявляя, что нам нужны новые вооружения и боеприпасы к ним, чтобы мы имели возможность поражать цели даже на расстоянии 120 или 150 км. Ну а мечта – достать и более 300 км", - отметил глава Минобороны.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников показал, какими устаревшими средствами российские оккупанты отбивались от современных реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Это военный угловой отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была покрыта десятками таких российских светоотражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от... HIMARS", - отметил Резников, подчеркнув, что это еще раз подтверждает, что идет война "свободного будущего против тоталитарного прошлого".

Ранее военный эксперт Олег Жданов говорил, что современная военная техника России уже не перебрасывается на войну в Украину. Сейчас захватчики снимают советскую технику и вооружение со складов длительного хранения – речь идет о машинах, танках, бронетранспортеры, которым 30 лет и более.

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