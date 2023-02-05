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Позор "второй армии мира": Резников показал, чем оккупанты защищались от HIMARS

5 февраля 2023, 08:33
Вся территория возле Херсонского моста была покрыта десятками российских светоотражателей.
Рещников
Рещников / twitter.com/oleksiireznikov

Министр обороны Украины Алексей Резников показал, какими устаревшими средствами российские оккупанты от современных реактивных систем залпового огня HIMARS.

"Это военный угловой отражатель. Вся территория возле Херсонского моста была покрыта десятками таких российских светоотражателей. Враг пытался использовать этот анахронизм, чтобы защититься от... HIMARS", – отметил он в Twitter.

При этом министр подчеркнул, что это еще раз подтверждает, что идет война "свободного будущего против тоталитарного прошлого".

Угловой отражатель

Угловой отражатель (англ. Corner reflector) – устройство в виде прямоугольного тетраэдра с взаимно перпендикулярными отражающими плоскостями. Луч, падающий на угловой отражатель, отражается строго в обратном направлении, пишет Википедия.

Напомним военный эксперт Олег Жданов отметил, что современная военная техника России уже не перебрасывается на войну в Украину. Сейчас захватчики снимают советскую технику и вооружение со складов длительного хранения - речь идет о машинах, танках, бронетранспортерах, которым 30 лет и больше.

Как сообщал Главред, в ночь на 1 января 2023 года Силы обороны Украины нанесли удар по месту базирования российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области. Здание полностью уничтожено. В результате удара погибли 400 и ранены 300 оккупантов.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Алексей Резников
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