Новые Javelin и HIMARS: США выделяют крупнейший военный пакет для Украины

С момента полномасштабного вторжения России военная помощь США Украине достигла 29,3 миллиарда долларов.

США / Коллаж фото 93-я ОМБр Холодный Яр, pixabay

3 февраля стало известно, что Соединенные Штаты Америки официально выделяют очередной крупный пакет военной помощи для Украины.

"Сегодня Министерство обороны США объявляет, что выделяют новый пакет помощи для Украины на сумму 2,2 млрд долларов. Пакет включает в себя противотанковые ракеты Javelin, артиллерийские боеприпасы, а также обычные и дальнобойные ракеты для HIMARS",- сообщил представитель Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер.

Таким образом, с момента полномасштабного вторжения России военная помощь США Украине достигла 29,3 миллиарда долларов.

Что входит в новый пакет помощи для Украины

боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

120-мм минометные мины;

190 крупнокалиберных пулеметов с тепловизионными прицелами и соответствующими боеприпасами для борьбы с беспилотниками;

181 минно-взрывозащищенная машина с защитой от засад (MRAP);

250 противотанковых ракетных комплексов Javelin;

2 000 противотанковых ракет;

противопехотные боеприпасы Claymore;

боеприпасы для подрыва;

две зенитно-ракетные установки HAWK;

зенитные пушки и боеприпасы.

Военная помощь США Украине

31 января представительница Белого дома Оливия Далтон заявила, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время объявят о новом пакете военной помощи Украине.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев. Это решение Байдена поддержали в Белом доме.

Как сообщал Главред, ранее генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что Украина получит несомненное преимущество на поле боя, если западные страны поставят ВСУ три разновидности вооружений. Речь идет прежде всего о ракетах ATACMS, боеприпасах GLSDB и дронах Gray Eagle.

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