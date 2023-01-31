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Байден отказался передавать Украине истребители F-16 - СМИ

31 января 2023, 00:10
Президент США не назвал причины, почему его страна не намерена поставлять истребители Украине.
Байден отказался передавать Украине истребители F-16 - СМИ
Байден отказался передавать Украине истребители F-16 / president.gov.ua

Президент США Джо Байден в понедельник, 30 января, заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут передавать Украине свои боевые самолеты F-16, о которых просит Киев.

Как сообщает AFP, отвечая на вопрос журналистов, поддерживает ли он отправку самолетов, которые, по словам представителей Украины, сейчас являются приоритетными, Байден ответил коротко: "Нет".

В то же время президент США не назвал причины, почему его страна не намерена поставлять истребители Украине.

Отметим, что ранее президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о передаче Украине таких самолетов. Он заявил, что "в принципе ничего не запрещено".

При этом Макрон подчеркнул, что главное, чтобы военная помощь Украине не была "эскалационной" и не "ослабляла французскую армию".

Истребители F-16 для Украины

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава готова будет предоставить Украине истребители F-16. По словам польского премьера, передача боевых самолетов будет осуществляться, скорее всего, в координации со странами-партнерами по Североатлантическому альянсу.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что на следующей встрече в Рамштайне, которая запланирована на середину февраля, будет рассматриваться вопрос передачи Украине боевых самолетов и вертолетов. По его мнению, Киеву, вероятно, дадут среднюю модификацию истребителя - F-16C/D.

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украина в будущем намерена полностью заменить парк своих военных самолетов. Вместо старых советских боевых машин ВС планируют закупить F-16. Могут создать минимум 5 воздушных бригад.

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