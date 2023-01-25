'Путин ошибался с самого начала': Байден назвал главную цель США в военной поддержке Украины

Американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно".

Байден назвал главную цель США в военной поддержке Украины / president.gov.ua

Президент США Джо Байден назвал главную цель Америки в военной поддержке Украины. Он подчеркнул, что сейчас ведущей целью является помощь нашему государству защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

"Главная цель – помочь Украине защитить себя. Она не представляет наступательной угрозы для России. Единственная цель – это защитить себя, свою территорию. Именно поэтому мы все это делаем. И мы не позволим какой-то одной стране нарушать территориальную целостность другой страны. Наша цель – сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. В этом главная цель и это главное условие", - заявил Байден во время брифинга в Белом доме.

Американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно". Кроме того, он отметил, что эта помощь направлена "ради свободы Украины и свободы других стран".

"Мы хотим жить в свободном мире, и чтобы наши дети жили в свободном мире. Для этого мы должны помочь Украине защитить себя перед лицом этой угрозы", - подчеркнул Байден.

Президент США отметил, что российский диктатор Владимир Путин ожидал, что решимость Европы и Соединенных Штатов ослабнет, однако он был не прав.

"Он ошибался с самого начала. Мы – едины. Особенно сейчас, когда близится год агрессии, мы, как никогда, – едины", - подчеркнул американский лидер.

США передают Украине танки Abrams

Президент США Джо Байден 25 января объявил, что Америка приняла решение отправить Украине 31 танк Abrams M1. Украинская армия готовится к контрнаступлению и нуждается в вооружениях. В Вашингтоне надеются, что оружие Запада поможет Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс. Также он добавил, что танки Abrams M1 очень сложны в управлении и эксплуатации. Понадобится время, чтобы подготовить специалистов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за предоставление 31 единицы танков Abrams M1. Украинский гарант считает, что военная помощь позволит Киеву освободить свои территории.

"Спасибо Джо Байдену за очередное сильное решение – предоставить Украине танки Abrams. Благодарен американскому народу за мощную лидерскую поддержку! Это важный шаг к победе над российским агрессором. Сейчас свободный мир как никогда объединен ради общей цели – освобождение от захватчиков Украину. Двигаемся вперед!" - отметил Зеленский.

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