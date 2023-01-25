glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Путин ошибался с самого начала": Байден назвал главную цель США в военной поддержке Украины

25 января 2023, 20:19
Американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно".
'Путин ошибался с самого начала': Байден назвал главную цель США в военной поддержке Украины
Байден назвал главную цель США в военной поддержке Украины / president.gov.ua

Президент США Джо Байден назвал главную цель Америки в военной поддержке Украины. Он подчеркнул, что сейчас ведущей целью является помощь нашему государству защитить свой суверенитет и территориальную целостность.

"Главная цель – помочь Украине защитить себя. Она не представляет наступательной угрозы для России. Единственная цель – это защитить себя, свою территорию. Именно поэтому мы все это делаем. И мы не позволим какой-то одной стране нарушать территориальную целостность другой страны. Наша цель – сохранение суверенитета и территориальной целостности Украины. В этом главная цель и это главное условие", - заявил Байден во время брифинга в Белом доме.

Американский президент подчеркнул, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину "столько, сколько будет нужно". Кроме того, он отметил, что эта помощь направлена "ради свободы Украины и свободы других стран".

"Мы хотим жить в свободном мире, и чтобы наши дети жили в свободном мире. Для этого мы должны помочь Украине защитить себя перед лицом этой угрозы", - подчеркнул Байден.

Президент США отметил, что российский диктатор Владимир Путин ожидал, что решимость Европы и Соединенных Штатов ослабнет, однако он был не прав.

"Он ошибался с самого начала. Мы – едины. Особенно сейчас, когда близится год агрессии, мы, как никогда, – едины", - подчеркнул американский лидер.

США передают Украине танки Abrams

Президент США Джо Байден 25 января объявил, что Америка приняла решение отправить Украине 31 танк Abrams M1. Украинская армия готовится к контрнаступлению и нуждается в вооружениях. В Вашингтоне надеются, что оружие Запада поможет Киеву освободить оккупированные Крым и Донбасс. Также он добавил, что танки Abrams M1 очень сложны в управлении и эксплуатации. Понадобится время, чтобы подготовить специалистов.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Белого дома Джо Байдена за предоставление 31 единицы танков Abrams M1. Украинский гарант считает, что военная помощь позволит Киеву освободить свои территории.

"Спасибо Джо Байдену за очередное сильное решение – предоставить Украине танки Abrams. Благодарен американскому народу за мощную лидерскую поддержку! Это важный шаг к победе над российским агрессором. Сейчас свободный мир как никогда объединен ради общей цели – освобождение от захватчиков Украину. Двигаемся вперед!" - отметил Зеленский.

Больше новостей о военной помощи Украине:

война в Украине военная помощь война России и Украины Танк Abrams
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:22

"Важный шаг к победе над агрессором Россией": Зеленский поблагодарил Байдена за танки Abrams

20:19

"Путин ошибался с самого начала": Байден назвал главную цель США в военной поддержке УкраиныВидео

19:52

Освободили населенный пункт и уничтожили сотню оккупантов: среди защитников раненых нет - ГайдайВидео

19:36

Байден в день рождения Зеленского объявил о поставках Украине 31 танка AbramsВидео

19:27

Лукашенко ищет вариант "спасения" и не помогает Путину войсками: он видит поражение РФ - экспертВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:26

В рамках возмещения поврежденного жилья в Украине запускают платформу "Украина - это Дом", - Шуляк

19:20

Переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО провалилисьмнение

19:15

Были светлыми, талантливыми и перспективными: в боях под Бахмутом погибли двое молодых защитников

19:14

Самые модные джинсы 2023: 4 модели потрясающей красоты, без которых весна будет немыслимой

Реклама
18:57

"Всё начнется после 2-4 поражений": Подоляк описал реальный сценарий развала РФВидео

18:45

Гороскоп на завтра 26 января: Тельцам – прощение, Рыбам – финансовая прибыльВидео

18:38

В России разразились истерикой из-за Leopard 2 Украине и воплями о "грязно-ядерной бомбе"Видео

18:29

"Обсуждали усиление армии": Резников анонсировал хорошие новости после переговоров с СШАВидео

18:27

"Ни в коем случае": Шольц очертил "красные линии" для дальнейшей военной поддержки УкраиныВидео

18:21

РФ готовит новое наступление: эксперт назвал три вероятных направленияВидео

18:13

Имбирь польза и вред: секретные свойства панацеи китайской медицины

18:04

"Россия не готовится ни к каким атакам": политолог назвал реальную причину появления ПВО в МосквеВидео

17:46

Оккупанты будут атаковать города и села: в разведке назвали сроки наступления РФВидео

17:34

"Россияне накапливают резервы": эксперт назвал две области, которые находятся под угрозой нового вторжения

17:30

Чем полезно копченое сало: "прочищает" мозги и "заряжает" сердце, но есть нюансВидео

Реклама
17:26

Байден отправит Украине 31 танк Abrams – BloombergВидео

17:17

Совсем не для красоты: почему в СССР ступеньки красили лишь по краям

17:06

"Башни Кремля и Мавзолей": Небоженко объяснил, почему это главные цели для ВСУ

17:00

"Бавовна" в Крыму: гремят взрывы, у военного аэродрома клубы дымаВидео

16:43

Путина поглотили исторические бредни: углядел "оккупационные войска" США в ГерманииВидео

16:29

ВСУ остаются в Бахмуте: будут держать оборону и "цепляться" за каждый подвалВидео

16:10

Всегда излишне подозрительны и вспыльчивы: 5 имен мужчин, которые ревнивы до умопомрачения

16:00

Что добавить в воду, чтобы пельмени не разваливались: хитрость, о которой сложно догадаться

15:56

Путин снова поменял цель войны с Украиной: теперь заговорил о "защите РФ"Видео

15:53

Весной Украину ждут танки Leopard 2, очень скоро начнется обучение солдат ВСУ – министр обороны ФРГВидео

14:57

Войска России и Беларуси отрабатывают действия по высадке десанта – аналитикиВидео

14:53

Почему горячее нельзя ставить в холодильник или как лишить себя холодильника

14:49

Танками Leopard дело не ограничится: почему у России есть серьезные поводы для истерикимнение

14:43

Какие фрукты нельзя класть рядом: придется выбросить все в помойку

14:35

"Достали до Энгельса, дотянемся и до Кремля": в ГУР не исключают ударов по территории РФВидео

14:33

Украина получит от ЕС 80 танков Leopard: в Spiegel рассказали, когда они поступят на вооружение ВСУ

14:29

Неожиданно: участница "Холостяка" закрутила с бразильским футболистомВидео

14:04

Дома будет идеальная чистота: 10 советов, как избавиться от пыли в квартире навсегда

13:29

Дочь Брежневой поделилась фото с бойфрендомВидео

13:17

Официально: ВСУ отвели из СоледараВидео

Реклама
13:04

Скандал с Минобороны: уволен директор департамента закупок Хмельницкий

12:50

Германия официально объявила о предоставлении Украине танков Leopard 2Видео

12:34

"Начнется революция после проигрыша в войне": эксперт назвала регион, из которого РФ начнет распадатьсяВидео

12:32

Подразделения 19 различных бригад получили буржуйки от Олега Крота и "Фундации Течия"

12:28

Федоров заявил, что 2023 год будет новой эрой развития "Дія" реклама

12:00

Масленица в Украине 2023: что нельзя делать и что нужно сделать обязательно в этот деньВидео

11:57

Не подходи, я обиделась: как понять, что ваша кошка точит на вас зуб

11:50

Зеленский ввел санкции против Новинского, наместника Киево-Печерской лавры и еще 8 церковниковВидео

11:47

"Попасть во что-то символическое": эксперт объяснил важность ударов по резиденциям ПутинаВидео

11:12

"Знаю, звучит странно": генсек НАТО заявил, что путь к миру лежит через поставки оружия УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять