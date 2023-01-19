У Байдена ответили Шольцу о поставках танков в Украину: "Каждая страна принимает собственное решение"

Джо Байден считает, что каждая страна должна принимать собственное суверенное решение относительно того, какую помощь и какие виды техники предоставить Украине.

Олаф Шольц поставил условие для поставок танков в Украину / Фото ua.depositphotos.com, Офис президента

В Белом доме считают, что каждая страна должна принимать собственное решение о предоставлении военной помощи Украине.

"Президент (Джо Байден, - ред.) считает, что каждая страна должна принимать свое собственное суверенное решение относительно того, какую помощь по безопасности и какие виды техники они готовы предоставить Украине", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

По ее словам, США приветствуют решение Германии и Великобритании о предоставлении военной техники и вооружения.

Также она добавила, что очевидна "солидарность наций" в поддержке Украины. Однако "это решение каждой страны".

Танки Leopard для Украины

Американское издание Politico со ссылкой на двух немецких чиновников написало, что позиция канцлера ФРГ Шольца по танкам Leopard для Украины серьезно зависит от действий президента США Джо Байдена. Журналисты отмечают, что из-за Берлина существуют проблемы в передаче танков Киеву – Польша предложила поставлять их путем широкого европейского альянса. Но для реэкспорта оружия немецкого производства все равно нужно разрешение Берлина.

17 января СМИ писали о том, что в Германии вскоре может быть принято решение о предоставлении Украине танков Leopard.

18 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц готов передать Украине боевые танки Leopard 2 лишь после того, как Вашингтон примет решение о поставке ВСУ боевых танков M1 Abrams.

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