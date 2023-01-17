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В ФРГ анонсировали передачу Украине танков Leopard — Reuters

17 января 2023, 18:24
Новый министр обороны Германии Борис Писториус первым делом рассмотрит вопрос с поставками танков Leopard.
леопард, Leopard
ВСУ планируют вооружить танками Leopard / Bundeswehr/David Karafa

В Германии вскоре может быть принято решение о предоставлении Украине танков Leopard.

Об этом пишет агентство Reuters. Отмечается, что о передаче тяжелой бронетехники говорят на уровне немецкого правительства.

"Новый министр обороны Германии Борис Писториус первым делом рассмотрит вопрос с поставками танков Leopard. Украина должна получить всю военную технику, которая необходима для победы в войне", — сообщил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Отмечается, что если Германия примет такое решение, то это автоматически разблокирует возможность передачи Leopard другими странами.

При этом уже завтра новый немецкий министр обороны встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином в преддверии нового саммита на авиабазе "Рамштайн", где должны обсуждать вопрос по танкам.

Leopard — основной танк ФРГ до 1980-х годов.

Находится на вооружении танковых формирований сухопутных войск вооружённых сил различных государств мира и постоянно модернизируется. Находился на вооружении ВС ФРГ (бундесвер) вплоть до 2010 года. Боевая масса 39,6 тонн, экипаж – 4 человека.

Вооружение:

  • Калибр и марка пушки 105-мм L7A3
  • Тип пушки нарезная
  • Длина ствола, калибров 56
  • Боекомплект пушки 60
  • Пулемёты 2 × 7,62-мм MG-3.

Напомним, глава оборонного комитета немецкого Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила о том, что после поставок Украине боевых машин пехоты Marder, стоит ждать передачи ВСУ немецких танков Leopard.

Как пояснила она в Twitter, это стало результатом изменения позиции федерального правительства Германии.

"Это большое облегчение, что федеральное правительство и особенно канцелярия, наконец, прокладывают путь для поставок танков в Украину", — пишет она.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о намерении поставить украинской стороне танки Challenger 2 и артиллерийские системы.

"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить роту танков "Леопард", - говорится в сообщении на сайте британского правительства в субботу.

Танк Leopard 2 - в чем его особенность

Танк Leopard 2 – один из самых удачных проектов в послевоенной истории танкостроения. Его главное оружие – гладкоствольное орудие Rheinmetall Rh-120. Оно используется также в американских танках M1 Abrams, японских Type 90 и южнокорейских K1A1.

В отличие от советских танков у "Леопарда" ручная зарядка пушки, в составе экипажа есть заряжающий.

Снаряды танка хранятся в специальной нише в башне, отделенной от боевого отделения стальными дверцами. В случае детонации боекомплекта взрывная волна выходит наружу через вышибные панели и не наносит ущерб экипажу.

Считается, что немецкий танк способен удержать 125 мм подкалиберный боеприпас советских танков на расстоянии 1,5 км. А его пушка пробивает до 560 мм танковой брони на расстоянии в два километра. Для сравнения, российский Т-72Б3 имеет лобовую броню на уровне 530 мм.

Leopard 2 способен вести эффективный огонь на дальности до 5 км при движении по бездорожью. Машина может развивать скорость до 68 км/ч. Для полного разворота на одном месте Leopard 2A4 требуется всего 10 секунд.

Другие новости:

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