glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Танки Challenger 2 и артсистемы: Британия даст Украине мощное оружие для победы над РФ

14 января 2023, 15:20
Великобритания интенсивно работает с международными партнерами, чтобы оказать поддержку Украине.
Сунак, Зеленский
Владимир Зеленский и Риши Сунак провели переговоры / president.gov.ua

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о намерении поставить украинской стороне танки Challenger 2 и артиллерийские системы.

"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить роту танков "Леопард", - говорится в сообщении на сайте британского правительства в субботу.

Премьер подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы оказать поддержку как можно скорее, что позволит Украине выиграть войну и обеспечить прочный мир.

Согласно сообщению, Сунак и Зеленский обсудили ход военных действий, в частности, последовательные украинские победы, которые оттесняют российские войска и усугубляют их военные и моральные проблемы. "Они согласились с необходимостью воспользоваться этим моментом, ускорив глобальную военную и дипломатическую поддержку Украины", - отметили в правительстве.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Сунака за оказание военной поддержки украинской стороне.

"Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании стала непробиваемой и готовой к вызовам. В разговоре с премьер-министром Риши Сунаком поблагодарил за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Великобритания разрабатывает механизм передачи Украине танков для борьбы с российской агрессией.

Такое поручение британский премьер-министр Риши Сунак дал министру обороны Бену Уоллесу.

Challenger 2 ("Соперник")

Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Боевая масса 75 тонн, экипаж 4 человека.

Вооружение:

  • Пушка 120-мм L30E4;
  • Длина ствола, калибров 55;
  • Боекомплект пушки 52;
  • Прицелы: комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером, ночной тепловизорный, телескопический монокулярный, перископический панорамный стабилизированный;
  • Пулемёты: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм L37A2.

Напомним, в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Украина в рамках крупного пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Ранее стало известно, что Украина и Франция договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны.

От Германии Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8.

Читайте еще:

танки Владимир Зеленский война России и Украины Риши Сунак Танк Challenger 2
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

15:55

Изумительно быстрый творожный кекс, который тает во рту: рецепт за несколько минут

15:50

"ПВО и авиация работают": в Украине гремят взрывы после ракетной атаки РФВидео

15:20

Танки Challenger 2 и артсистемы: Британия даст Украине мощное оружие для победы над РФВидео

15:16

В России сообщили о смерти популярной актрисы

15:01

Если нет света и отопления: 10 действенных советов, как высушить белье в холодной квартире

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:58

Путин потерпел поражение в газовой войне: Германия заполнила свои хранилища без топлива Газпрома

14:53

"Первые ракеты над Украиной": РФ нанесла новый массированный ударВидео

14:26

В РФ выдали новый бред насчет готовности к переговорам: в Украине резко ответилиВидео

14:17

Киев могли атаковать шахедами, только меньшимимнение

Реклама
14:14

Акцент на живую силу и имитация наступления: эксперт рассказал, какой будет тактика РФ

14:10

Запугивала и подрывала уверенность: сотрудники дворца обвинили Меган Маркл в издевательствахВидео

13:57

Зеленский хочет лично выступить в ООН в годовщину вторжения РФ – МИДВидео

13:53

У оккупантов огромные потери: Соледар под контролем ВСУ, бои идут прямо в городеВидео

13:24

Бежала, как от чумы: россиянка пыталась встать на фото рядом с украинкой, но провокация не удаласьВидео

13:19

Армия Украины применит резервы, если вырастет угроза атаки из Беларуси – командующий ОС ВСУ Наев

13:17

РФ готовит масштабное наступление и мобилизацию 500 тысяч человек - The TimesВидео

13:00

Гороскоп на завтра 15 января 2023: Тельцам – проблемы со здоровьем, а Рыбам – энергичность

12:56

"Два сверхмощных взрыва слышал весь город": в Мелитополе ликвидировали базу оккупантовВидео

12:53

Без электрики и отопления: эксперт раскрыл худший сценарий вероятного блэкаутаВидео

12:06

ВСУ контролируют западную часть Соледара – командир аэроразведкиВидео

Реклама
12:05

Путину пообещали "победное наступление", но его ждет свой Сталинград - Кочетков

12:01

Почему 15 января нельзя стричь волосы: приметы, которые могут принести большие неприятностиВидео

11:59

Назначение Герасимова и ракетные удары: в ВСУ объяснили, изменилась ли тактика РФ против УкраиныВидео

11:50

Эскадрон танков для Украины: Британия отправляет ВСУ мощные Challenger 2Видео

11:49

Как отмыть микроволновку от сильных загрязнений: заблестит словно из магазинаВидео

11:31

Атака с территории Беларуси: подробности ракетного удара по КиевуВидео

11:28

"Уничтожить Путина – вопрос недели": у диктатора есть единственная возможность спастись – политологВидео

11:02

Была применена баллистическая ракета, либо гиперзвуковой Х-47М2 "Кинжал"мнение

10:59

Угроза мощного ракетного удара: РФ готова атаковать с воздуха и с моряВидео

10:58

Почему нельзя часто стирать одежду: 4 причины, которые станут для вас открытием

10:48

"Возможен массированный удар баллистическими ракетами с 12:00": украинцев предупредили об опасностиВидео

10:47

Путин готовит Россию к военному положению и длительной войне против Украины – ГУРВидео

10:17

Холостяк 12: кого выбрал Алекс Топольский

09:53

РФ ударила ракетами по Киеву: были атакованы объекты критической инфраструктурыВидео

09:49

ВСУ постепенно продвигаются в направлении Кременной и отбивают атаки войск РФ – ГайдайВидео

09:11

"Это важнее, чем танки Leopard": Польша передаст Украине новую военную помощь – КулебаВидео

08:48

Погода не остановит наступление ВСУ, а войска РФ готовятся к решающей военной операции – ISWВидео

08:30

Где и как лучше хранить лук: вы поразитесь, узнав хитрый "секрет"Видео

08:27

РФ атаковала Харьков, было два "прилета" ракет С-300: деталиВидео

08:20

В путинской России Чикатило мог бы стать героеммнение

Реклама
07:45

На Киевщине утром раздались взрывы: в ВСУ опровергли "наступление с севера", в ОВА сказали причинуВидео

07:30

День ангела Василия 2023 – подборка светлых поздравлений ближним и родным

07:12

Режим Путина весну не переживет, Россия начнет сыпаться: прогноз астролога для РФ на 2023 годВидео

06:23

В Соледаре "вагнеровцев" бросили на утилизациюмнение

06:10

"Начнется жесткое наступление": астролог назвала переломный месяц войны и бегства россиян из УкраиныВидео

05:00

Последствия для волос будут ужасными: почему зимой нельзя ходить без шапкиВидео

03:33

"Метит территорию": Волочкову с расставленными ногами "понесло" на МальдивахВидео

03:20

Невозможно вкусный торт без выпечки из 3 ингредиентов: бомбезный рецептВидео

03:05

Военный эксперт пояснил, почему Кремль вцепился в Соледар и Бахмут

02:30

Рекордная аномалия до +15°: украинцев удивили прогнозом с резким пиком потепленияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять