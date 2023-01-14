Танки Challenger 2 и артсистемы: Британия даст Украине мощное оружие для победы над РФ

Великобритания интенсивно работает с международными партнерами, чтобы оказать поддержку Украине.

Владимир Зеленский и Риши Сунак провели переговоры / president.gov.ua

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о намерении поставить украинской стороне танки Challenger 2 и артиллерийские системы.

"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить нашу поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем. Премьер-министр и президент Зеленский приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить роту танков "Леопард", - говорится в сообщении на сайте британского правительства в субботу.

Премьер подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы оказать поддержку как можно скорее, что позволит Украине выиграть войну и обеспечить прочный мир.

Согласно сообщению, Сунак и Зеленский обсудили ход военных действий, в частности, последовательные украинские победы, которые оттесняют российские войска и усугубляют их военные и моральные проблемы. "Они согласились с необходимостью воспользоваться этим моментом, ускорив глобальную военную и дипломатическую поддержку Украины", - отметили в правительстве.

В свою очередь Зеленский поблагодарил Сунака за оказание военной поддержки украинской стороне.

"Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании стала непробиваемой и готовой к вызовам. В разговоре с премьер-министром Риши Сунаком поблагодарил за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров", - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Великобритания разрабатывает механизм передачи Украине танков для борьбы с российской агрессией.

Такое поручение британский премьер-министр Риши Сунак дал министру обороны Бену Уоллесу.

Challenger 2 ("Соперник")

Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Боевая масса 75 тонн, экипаж 4 человека.

Вооружение:

Пушка 120-мм L30E4;

Длина ствола, калибров 55;

Боекомплект пушки 52;

Прицелы: комбинированный стабилизированный SAGEM со встроенным лазерным дальномером, ночной тепловизорный, телескопический монокулярный, перископический панорамный стабилизированный;

Пулемёты: 1 × 7,62-мм L94A1, 1 × 7,62-мм L37A2.

Напомним, в рамках военной помощи Украина получит от Франции бронетранспортеры ACMAT Bastion. Об этом договорились во время телефонного разговора президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

Украина в рамках крупного пакета военной помощи также получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

Ранее стало известно, что Украина и Франция договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны.

От Германии Украина получит в качестве военной помощи 26 высокопроходных автомобилей с крюковой нагрузкой HX 8x8.

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