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Земля и небо будут защищены: Франция согласилась передать Украине оружие и системы ПВО

28 декабря 2022, 22:35
Власти Франции будут продолжать поставлять Украине системы противовоздушной обороны на фоне полномасштабной войны с РФ.
Франция, военная помощь, ПВО
Франция согласилась передать Украине оружие и системы ПВО / Википедия, pixabay

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры с французским коллегой Себастьяном Лекорню, который прибыл в Киев с официальным визитом. Во время переоворов стороны договорились о передаче нашей стране систем противовоздушной обороны. Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Был рад принять своего французского коллегу и прекрасного друга Себастьяна Лекорню в Киеве. Этот визит является не только актом храбрости, но и демонстрацией сильной поддержки. Будут продолжены поставки оружия и боеприпасов для ВСУ, в том числе и замечательные французские системы для защиты наших земли и неба", - написал Резников.

В свою очередь президент Владимир Зеленский также сообщил о встрече с министром Вооруженных сил Франции Себастьеном Лекорню.

"Рассказал о ситуации безопасности на фронте и оборонных потребностях Украины. Обсудили дальнейшие шаги по усилению обороноспособности нашего государства при поддержке Франции", - написал президент в Telegram.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось о том, что Украина в рамках нового крупного пакета военной помощи получит батарею зенитного ракетного комплекса Patriot. Учить украинцев использовать ПВО будут американцы.

"Ракетная батарея Patriot станет критической составляющей для защиты украинского народа от варварских атак России на критически важную инфраструктуру Украины. Мы будем обучать украинских военных тому, как управлять ракетной батареей Patriot. Это займет некоторое время, но украинские военные будут учиться и дома, чтобы управлять этой батареей", - говорилось в сообщении.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

На пресс-конференции президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден также заявили, что Киев получит зенитные ракетные системы Patriot. Украинский гарант отметил, что государство будет просить еще одну батарею ЗРК.

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