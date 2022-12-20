"Подарки" будут весь год: Резников анонсировал мощную военную помощь для Украины

Украина уже заключила множество контрактов, которые обеспечат стабильность украинского сопротивления.

Украина будет получать военную помощь стабильно весь следующий год / Коллаж фото УНИАН

Украина весь следующий год стабильно будет получать мощную военную помощь от международных партнеров. Эта помощь будет ежемесячной. Об этом в эфире телемарафона заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Эта помощь будет предоставляться не только США, но и Германией, Францией, Словакией, Чехией и другими странами.

"Одна из ключевых тем каждого "Рамштайна" - это запуск мощностей производственных стран, которые поддерживают Украину в этой войне … Уже поставлены заказы и их производства уже работают над обеспечением Украины. И я скажу откровенно, не открывая больших тайн, на следующий год уже заключено много контрактов на поставку нам необходимого оружия и амуниции", - сказал Резников.

Эти контракты обеспечат Украине стабильность на фронте.

"В течение всего года (Украина будет получать "подарки" - Главред). То есть системно и ежемесячно, для того чтобы обеспечить стабильность нашего сопротивления и стабильность нашей возможности побеждать", - объяснил министр.

Финансовая помощь Украине

Напомним, ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться в общий пакет помощи Украине от Европейского Союза на 18 млрд евро.

"Потому что мы сделали это (выделили помощь, - Главред) однажды. Во время эпидемии коронавируса мы поддерживали общее заимствование, но этого было достаточно", - заявил он.

Позже скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который заблокировал макрофинансовую помощь от ЕС для Украины, решил оправдаться. Он не нашел ничего лучше, чем просто заявить, что это все якобы "фейк".

Впоследствии страны Европейского Союза, несмотря на вето Венгрии, согласовали предоставление Украине пакета финансовой помощи в размере 18 миллиардов евро в течение 2023 года. Кредиты будут иметь 10-летний льготный период. При этом государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних назначенных доходов.

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