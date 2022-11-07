"Достаточно помогли": Венгрия отказалась поддержать пакет помощи Украине на 18 млрд евро

Петер Сийярто / REUTERS

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет присоединяться к общему пакету помощи Украине от Европейского Союза на 18 миллиардов евро, который вскоре должны представить.

По его словам, Венгрия уже оказала значительную финансовую помощь нашему государству.

"Потому что мы сделали это (выделили помощь. – Ред.) однажды. Во время эпидемии коронавируса мы поддерживали общее заимствование, но этого было предостаточно", – заявил он встрече глав МИД стран Центральноевропейской инициативы в Болгарии 7 ноября, цитирует его венгерское издание Portfolio.

ЕС предоставит Украине помощь

Как заявили в Еврокомиссии, поддержка будет иметь форму долгосрочных ссуд с высокой скидкой, а также будет покрывать процентные расходы.

К тому же средства будут покрывать расходы на реформы, необходимые для приближения к членству в ЕС. Важно, что кроме пакета финансирования блока необходим вклад других спонсоров, чтобы покрыть потребности украинского государства в финансировании в 2023-м.

"Мы готовы продолжать финансовую поддержку на двусторонней основе, на основе двустороннего соглашения между Украиной и Венгрией. Но мы точно не будем поддерживать какие-либо общие заимствования Евросоюза в этой сфере", – добавил Сийярто.

Сийярто также в очередной раз раскритиковал санкции ЕС, наложенные на Россию. Он обвинил их в серьезных экономических последствиях для Европы.

Финансовая помощь Украине

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, ЕК представит пакет финансовой помощи Украине на 2023 год на следующей неделе. Общая сумма помощи составит 18 млрд евро.

"Президент фон дер Ляен сообщила президенту Зеленскому, что на этой неделе она предложит значительный финансовый пакет от ЕС в размере до 1,5 млрд евро в месяц на общую сумму до 18 млрд евро, что в значительной степени будет способствовать покрытию потребностей Украины в финансировании на 2023 год" , – сказано в сообщении.

Фон дер Ляен также подтвердила, что ЕС продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине, особенно зимой.

Президенты также обсудили усиление санкций против агрессора и негативную роль в поддержке Ираном агрессии России и способы ответа.

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