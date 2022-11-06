Санкции против РФ и помощь Украине: Зеленский провел важные переговоры с главой Еврокомиссии

Зеленский, фон дер Ляен / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщил президент, стороны обсудили дальнейшие санкции против РФ и экономическую помощь нашей стране.

"Обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен макрофинансовую помощь Украине на текущий и 2023 год. Отметили важность продолжения зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира. Обсудили усиление санкций и противостояние действиям поддерживающего агрессию Ирана", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Финансовая помощь Украине

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, ЕК представит пакет финансовой помощи Украине на 2023 год на следующей неделе. Общая сумма помощи составит 18 млрд евро.

"Президент фон дер Ляен сообщила президенту Зеленскому, что на этой неделе она предложит значительный финансовый пакет от ЕС в размере до 1,5 млрд евро в месяц на общую сумму до 18 млрд евро, что в значительной степени будет способствовать покрытию потребностей Украины в финансировании на 2023 год" , – сказано в сообщении.

Фон дер Ляен также подтвердила, что ЕС продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине, особенно зимой.

Президенты также обсудили усиление санкций против агрессора и негативную роль в поддержке Ираном агрессии России и способы ответа.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Россия наносит удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах.

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