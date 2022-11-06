УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Санкции против РФ и помощь Украине: Зеленский провел важные переговоры с главой Еврокомиссии

6 ноября 2022, 17:06

Как сообщил президент, стороны обсудили санкции против РФ и экономическую помощь Украине.

Зеленский, фон дер Ляен
Зеленский, фон дер Ляен / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщил президент, стороны обсудили дальнейшие санкции против РФ и экономическую помощь нашей стране.

"Обсудил с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен макрофинансовую помощь Украине на текущий и 2023 год. Отметили важность продолжения зерновой инициативы для продовольственной безопасности мира. Обсудили усиление санкций и противостояние действиям поддерживающего агрессию Ирана", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Владимир Зеленский

Финансовая помощь Украине

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, ЕК представит пакет финансовой помощи Украине на 2023 год на следующей неделе. Общая сумма помощи составит 18 млрд евро.

"Президент фон дер Ляен сообщила президенту Зеленскому, что на этой неделе она предложит значительный финансовый пакет от ЕС в размере до 1,5 млрд евро в месяц на общую сумму до 18 млрд евро, что в значительной степени будет способствовать покрытию потребностей Украины в финансировании на 2023 год" , – сказано в сообщении.

Фон дер Ляен также подтвердила, что ЕС продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине, особенно зимой.

Президенты также обсудили усиление санкций против агрессора и негативную роль в поддержке Ираном агрессии России и способы ответа.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Россия наносит удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах.

Читайте также:

война в Украине Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:37

Энергетический геноцид не удастся: Подоляк озвучил план остановки РФ, которая хочет обесточить Украину

17:07

Путин может взорвать ядерку на востоке Украины: Макрон очень испуган - Daily MailВидео

17:06

Санкции против РФ и помощь Украине: Зеленский провел важные переговоры с главой ЕврокомиссииВидео

16:38

Даже Путин делает: Киркоров выдал тайну о мужском достоинствеВидео

16:05

Тяжелобольная Екатерина Тышкевич рассказала, как готовилась к самоубийству

Реклама
16:02

Херсон полностью без света, обесточена также часть области: что известноВидео

15:54

Пока что нет причин для тотальной эвакуации Киева: в КГГА поставили точкуВидео

15:51

Украину заметет снежный циклон: синоптики рассказали, когда завалит сугробами и придет вьюгаВидео

15:36

Лунное затмение 8 ноября готовит большие сюрпризы: названы счастливчики и лузерыВидео

15:26

Мадонна обзавидуется: Шер закрутила роман с мужчиной в два раза младше нееВидео

15:24

Гороскоп Таро на неделю 7-13 ноября: Тельцам – иллюзии, Львам – важный разговор, Водолеям –знаки судьбыВидео

15:24

Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноябряВидео

14:53

"Зрелые самцы должны нести службу в окопах": Пригожин хочет набрать новое "пушечное мясо" с заводовВидео

14:15

"Ударил меня с ноги в левый имплант": участницу Холостяка-11 Адель Асанти избили из-за русского языка

14:12

Угроза блэкаута и эвакуации: киевлян предупредили о худшем сценарии экстренных отключенийВидео

13:56

До фронта не доехали: пьяные мобилизованные оккупанты устроили "самоликвидацию" на рынкеВидео

13:47

В Румынии жестко ответили на бредни Путина о якобы её претензиях на часть УкраиныВидео

13:45

Роскошный холодец на Новый год: быстрый рецепт вкуснейшей закуски, как в лучших ресторанахВидео

13:32

"Украинский кризис – это всего лишь разминка": адмирал США предрек большую войну

13:29

Все быстро станет чистым: топ-4 важных правила для профессиональной уборки квартиры или дома

Реклама
13:24

ВСУ не будут воевать за Крым: военный эксперт дал неожиданный прогнозВидео

13:00

Гороскоп на завтра 7 ноября 2022: Тельцам – удача, Девам – завистники, Стрельцам – трудностиВидео

12:47

Пламя и черный столб дыма: под Белгородом мощный пожар после "бавовны"Видео

12:34

В Сети появились редкие фото российского мужа-молчуна Надежды Мейхер

12:21

"Вопрос жизни или смерти": в Украине назвали условие мирных переговоров с РФВидео

12:20

Бойцы спецназа Альфа одним ударом уничтожили сразу три БМП россиян

12:06

ВСУ мощно ударили в районе Мариинки: оккупанты потеряли около 500 бойцов - ГайдайВидео

11:54

Позитив - хороший, а Потап - плохой: Виталий Козловский едко высказался в сторону Алексея ПотапенкоВидео

11:26

В Украину идут метели и морозы: народный синоптик назвал датуВидео

11:19

США отправили военные самолеты в сторону Ирана из-за возможной атаки на Саудовскую Аравию - WP

10:48

"Иран отдает долг Путину": СМИ выяснили, почему Тегеран оказывает военную помощь РФ

10:19

Иран хочет реализовать ядерную программу в обмен на поставки дронов и ракет России – ISWВидео

09:58

"Больше всего боялась, что заберут ребенка": медик Азовстали рассказала о российском плену

09:00

Гороскоп на сегодня, 6 ноября 2022: Девам – важные встречи, Весам – авантюры, Скорпионам – зависть

08:56

Киев готовится к тотальной эвакуации в случае полного отключения электричества — NYTВидео

08:30

У драцены желтеют, сохнут и опадают листья: как спасти растение

08:13

Великий "мыслитель" и "патриот" Медведев обязан надувать щекимнение

08:06

В РФ идет борьба не за победу над Украиной, а за удержание власти - ПионтковскийВидео

07:30

Если ботинки жмут и натирают: 7 способов, как быстро разносить обувь

07:28

США негласно просят Украину показать открытость для переговоров с Россией – WP

Реклама
06:24

Зачем Иран отдает и так дефицитное у себя оружие Россиимнение

05:43

Куда девать гнилые яблоки в саду и можно ли их использовать как удобрение

03:45

"У россиян ничего нет": Мусиенко рассказал, производит ли РФ новую бронетехникуВидео

02:40

Военный эксперт назвал причину, по которой в рядах армии врагов разброд и шатанияВидео

01:32

"С Медведевым на пару накатили": Волочкова показала, как танцует под стенами Кремля

01:00

Как избавиться от пауков в доме навсегда: проверенные методы

00:51

Приметы на 6 ноября: всего одна вещь может привлечь деньги и богатство на весь годВидео

00:10

Киев может полностью остаться без света, воды и связи: Кличко призвал горожан подготовитьсяВидео

05 ноября, суббота
23:34

На Луганщине ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян, более 500 погибших - СМИВидео

23:15

Почему не стоит выбрасывать банановую кожуру: 6 веских причин

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Гороскоп
Гороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябре
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиМодные прическиОкрашивание волосМодный маникюр
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять