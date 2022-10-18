Украина разрывает дипломатические отношения с Ираном - Кулеба

Кулеба / pixabay, УНИАН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном.

Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будем терпеть.

"С учетом многочисленных разрушений, нанесенных иранскими дронами гражданской инфраструктуре Украины, смертей и страданий, нанесенных нашему народу, а также в связи с сообщениями о возможном продолжении поставок Ираном оружия России, я вношу на рассмотрение президента предложение о разрыве дипломатических отношений с Ираном", - отметил министр на брифинге.

Кулеба добавил, что Украина никогда не занимала антииранскую позицию.

"Но после того как Иран стал участником преступления агрессии, мы сегодня займем очень четкую и честную позицию. Прекратит Иран поставлять оружие России - будем говорить о восстановлении отношений", - добавил министр.

Иран помогает РФ в войне с Украиной

Накануне Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства.

Получили ранения и погибли люди, среди них дети. Тегеран должен прекратить поставки вооружений Москве, иначе его ждет серьезная ответственность. На фоне сообщений о передаче Ираном баллистических ракет земля-земля страны ЕС должны ввести новые санкции против иранского государства.

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