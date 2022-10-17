Иран – соучастник военных преступлений РФ: Украина призвала Тегеран не поставлять оружие Москве

Украина будет применять все меры для защиты своего гражданского населения и суверенитета государства - МИД / Коллаж УНИАН, Reuters, mil.in.ua

Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Только за последнюю неделю Россия нанесла более 100 ударов иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети. Тегеран должен прекратить поставки вооружений Москве, иначе его ждет серьезная ответственность. На фоне сообщений о передаче Ираном баллистических ракет земля-земля страны ЕС должны ввести новые санкции против иранского государства. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

В заявлении МИД сказано, что страна-агрессор Россия, используя иранские дроны-камикадзе, только за последнюю неделю нанесла более 100 ударов по жилым домам, электростанциям, очистным сооружениям, мостам и детским площадкам в городах Украины.

Получили ранения, погибли десятки людей, среди них дети. Повреждена треть энергетической инфраструктуры украинского государства, а также два дипломатических учреждения в Киеве.

Дипломатическое ведомство призвало Иран отказаться от поставок России оружия для ведения агрессивной захватнической войны против Украины. Такие действия превращают Тегеран в соучастника военных преступлений и терактов Москвы в Украине. Если иранское государство не услышит призывов, Тегеран столкнется с суровыми последствиями.

"Предоставление оружия для ведения захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает Иран соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов России против Украины. Призываем Тегеран немедленно прекратить поставки любого оружия России. В противном случае Иран и его руководство будут нести самую суровую ответственность, в том числе в рамках международных судебных процессов по преступлениям России против Украины", - указано в заявлении.

Также глава МИД Дмитрий Кулеба обратился к коллегам, руководителям министерств иностранных дел стран ЕС, с призывом ввести новые санкции против Ирана. Особо актуальной данная тема стала после сообщений о планах Тегерана передать Москве баллистические ракеты земля-земля.

"Украина будет принимать все доступные меры для защиты гражданского населения, суверенитета и территориальной целостности от внешней агрессии в рамках воплощения неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН", - подчеркнули в министерстве иностранных дел Украины.

Атака Киева Россией иранскими дронами

Утром, 17 октября, в Киеве прогремели взрывы. Перед прилетом в Киевской области были замечены иранские дроны-камикадзе моделей Shahed. Они летели в направлении Киева.

В результате атак вражеских дронов произошло попадание в жилой дом в Шевченковском районе столицы Киева. Под завалами оказались люди.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на 16:11, удалось спасти 19 людей. 4 человека погибли. Госпитализировали 3 пострадавших. Также госпитализировали 2 спасателей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронов в Киеве. Он заявил, что оккупанты не дают покой украинцам ни днем, ни ночью. Гарант подчеркнул, что захватчиков ждет справедливое наказание, а Украину – победа в войне.

Смотрите видео ТСН - Россия атакует Украину ракетами и иранскими дронами-камикадзе

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