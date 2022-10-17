"Такие действия похожи на агонию": у Зеленского отреагировали на удар по Киеву

У Зеленского отреагировали на атаку дронами Киева / Коллаж фото Офис президента, Telegram

Российский диктатор Владимир Путин продолжает терроризировать украинцев. 17 октября русские оккупанты ударили по столице. Они атаковали город иранскими "шахидами". Такие действия РФ похожи на агонию. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он призвал мир дать Украине больше систем противовоздушной обороны и сделать это следует как можно быстрее.

"Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно быстрее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет", - написал Андрей Ермак.

Ермак призвал предоставить Украине больше ПВО / скриншот

Удар по Киеву 17 октября

Утром 17 октября в Киеве прогремел взрыв. Россия применила иранские дроны Shahed. После удара над городом поднялся черный дым.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил "прилет". Это произошло в Шевченковском районе города.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что один из взрывов был в районе железнодорожного вокзала Киева.

Впоследствии стало известно, что в нежилом помещении начался пожар.

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